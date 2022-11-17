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В Украине объявили воздушную тревогу, в ряде регионов работала ПВО

Иллюстративное фото

На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, в четверг утром была объявлена воздушная тревога - с 7:30 до 8 часов. Сообщается о работе ПВО и ракетных ударах в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях.

В Одессе, по информации издания "Думская", мощный взрыв прозвучал до тревоги. Позднее глава региональной военной администрации Максим Марченко сообщил, что российские военные нанесли в Одесской области ракетный удар по объекту инфраструктуры.

Украинские медиа сообщают также о серии взрывов в Днепре. В некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что первые ракеты были запущены около 8 утра.

  • 15 ноября Россия осуществила один из самых массированных с начала войны обстрелов украинской территории. Было выпущено около 100 ракет. В том числе удары наносились по целям в граничащей с Польшей Львовской области. В результате удара около 7 миллионов домохозяйств остались без света, сообщил Офис президента Украины. Один человек погиб, шестеро ранены.
  • Два человека во вторник вечером погибли при падении ракеты на востоке Польши, вблизи границы с Украиной, в районе деревни Пшеводув. Позднее польские власти и руководство НАТО заявили, что судя по предварительным оценкам, речь идёт о ракете украиснкой ПВО, которая была запущена для перехвата российских крылатых ракет. В Киеве настаивают, что ракета не была украинской и и просят об участии в международном расследовании.

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