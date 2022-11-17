В Украине объявили воздушную тревогу, в ряде регионов работала ПВО

На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, в четверг утром была объявлена воздушная тревога - с 7:30 до 8 часов. Сообщается о работе ПВО и ракетных ударах в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях.

В Одессе, по информации издания "Думская", мощный взрыв прозвучал до тревоги. Позднее глава региональной военной администрации Максим Марченко сообщил, что российские военные нанесли в Одесской области ракетный удар по объекту инфраструктуры.

Украинские медиа сообщают также о серии взрывов в Днепре. В некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что первые ракеты были запущены около 8 утра.