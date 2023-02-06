Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в эфире телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии.

По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники, в Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана — двух городов, уже захватывавшихся российской армией, но отбитых в ходе осеннего контрнаступления.

4 февраля Генштаб Украины сообщал, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведёт украинская армия.

Вечером 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения". В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля.