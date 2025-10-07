Ссылки для упрощенного доступа

В Волгограде инженера приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Волгоградский областной суд назначил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей 31-летнему Андрею Митрофанову по обвинению в госизмене и отмывании денег, сообщает во вторник "Медиазона".

Подробности неизвестны. Дела по статье о госизмене рассматриваются в при закрытых дверях. Адвокат осужденного не стал отвечать на вопросы издания.

Андрей Митрофанов работал в НИИ гидросвязи "Штиль", который разрабатывает гидроакустические средства связи и системы аварийно-спасательного назначения для Военно-морского флота России. Источник из окружения Митрофанова подтвердил журналистам его место работы.

В августе 13,5 лет колонии по делу о госизмене получил инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий. По версии следствия, в апреле 2024 года он передал "украинской стороне" информацию о дислокации военной техники, которые могли быть использованы против российской армии, напоминает Настоящее время.

В конце 2024 года проект "Первый отдел" подсчитал, что в России после начала полномасштабного вторжения в Украину 792 человека стали обвиняемыми по уголовным делам о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Правозащитники считают, что многие дела связаны с провокациями ФСБ, а их жертвами становятся пользователи соцсетей (чаще всего "ВКонтакте" и Telegram), состоящие в антивоенных и оппозиционных пабликах.

