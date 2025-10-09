Ссылки для упрощенного доступа

В Волгоградской области загорелся газоперерабатывающий завод в городе Котове после атаки украинских беспилотников. Возник пожар, его заметно на спутниковых снимках. Местные власти сообщили о "возгораниях на территории объектов топливно-энергетического комплекса".

Последствия атаки на момент публикации новости неизвестны, о пострадавших не сообщается. Коробковский газоперерабатывающий завод — крупнейшее предприятие по переработке природного газа в Южном федеральном округе. Предприятие производит бензин, сжиженный газ и сырьё для различных областей промышленности.

Минобороны России сообщило утром о перехвате над регионами 19 украинских беспилотников. Больше всего (10) их было сбито над Волгоградской областью. Сколько дронов было запущено и прошло через системы ПВО — не уточняется. Власти вводили ограничения работы аэропортов Волгограда, Саратова и Самары.

