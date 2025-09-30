Треть экономики на грани банкротства. Отрезвляющий прогноз

Министерство экономики обновило прогноз социально-экономического развития России на 2026-2028 годы (он лежит в основе федерального бюджета), а заодно пересмотрело перспективы текущего, 2025 года. Прогноз по росту экономики по сравнению с апрелем ухудшился для этого года в 2,5 раза, а для 2026-го – почти вдвое. Инвестиции в следующем году уйдут в "минус". Резко замедлится официальный рост реальных доходов и зарплат, начнет расти безработица. Но даже для такого, не слишком впечатляющего результата, нужны определенные условия.

Россия, одновременно с проектом федерального бюджета, обрела обновленную версию прогноза социально-экономического развития на ближайшие три года, основополагающий документ, который, помимо прочего, является основой для работы над бюджетом на те же ближайшие три года. О том, что лежит в основе федерального бюджета, внесенного 29 сентября в Государственную думу, можно только догадываться.

Если сравнивать с апрельской версией макроэкономического прогноза, можно подумать, что аналитики, которые готовили документ успели принять холодный отрезвляющий душ. Рост экономики в этом году теперь ожидается в 2,5 раза скромнее, чем в апреле – 1%. И это при том, что среднегодовая цена на нефть сорта Urals тогда ожидалась на уровне 56 долларов за баррель, а в нынешней, обновленной версии – 58 долларов.

Кстати, прогнозируемый сейчас Министерством экономики однопроцентный рост напрямую относится к развернувшейся совсем недавно дискуссии о технической рецессии. Полгода назад "Интерфакс" процитировал одного из авторов макроэкономического прогноза, который заявил буквально следующее:

"Чтобы выйти на рост на 1,5% по итогам 2025 года - это в каком-то квартале должна быть техническая рецессия - мы в базовом сценарии на такое не закладываемся".

Но вернемся к прогннозу. В следующем году стагнация фактически продолжится. Прогноз по ВВП снижен ровно в 2 раза по сравнению с версией годичной давности – с 2,6% до 1,3% (апрельский прогноз предусматривал 2,4%).

Зато снижен прогноз по инфляции, которая уже по результатам следующего года должна составить вожделенные 4%, благодаря жесткой денежно-кредитной политике и сокращению так называемого бюджетного стимула. В логике министерства это позволит Банку России снизить ставку, бизнес воспрянет духом и начнет наращивать производство товаров и услуг, возвращая экономику к здоровому сбалансированному росту. А следующий год надо просто перетерпеть. В чем это "перетерпеть" выражается, понять несложно. Во-первых, инвестиции в 2026 году согласно прогнозу уйдут в минус. А это значит, что строители, металлурги, производители строительной техники, станков, оборудования, а вслед за ними и ряд других секторов – угольщики, энергетики, и так далее – будут весь следующий год, мягко говоря, не у дел. Учитывая нынешнее состояние большинства перечисленных отраслей, возникают серьезные сомнения, что там не начнутся обвальное падение и массовые банкротства.

Это не фигура речи. За несколько дней до заседания правительства, на котором Минэкономики представило обновленный прогноз, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал презентацию доклада, где сравниваются развивающийся с 2024 года кризис в российской экономике с последствиями шоков 2020 и 2022 годов – (то есть последствиями ограничений из-за коронавирусных карантинов и санкций, последовавших после начала войны). Аналитики Центра утверждают, что сейчас в так называемой "зоне финансовой уязвимости" (ее определяли специалисты по модели банкротств), находятся компании, которые генерируют почти четверть выручки в российской экономике. А в следующем году, в результате нынешних условий, эта доля вырастет до 32,5%. Абсолютный рекорд для 20-х, который говорит о том, что нынешний кризис стал куда более разрушительным, чем два предыдущих.

Еще один антирекорд, который в полтора раза превысил предыдущие пики – доля прибыли, которая идет на выплату процентов по кредитам. В 2020 году было 24%, в 22-м – 18% процентов, а сейчас – 36. Расходы на обслуживание долгов, которые в докризисное время были в полтора-два раза ниже инвестиций в машины и оборудование, в 2024 году сравнялись с инвестициями. А сейчас превышают их в полтора с лишним раза. Собственно, и инвестировать сейчас никакого экономического смысла нет.

Аналитики Центра фиксируют фронтальное, часто резкое (это их оценка) снижение рентабельности, которая в среднем по экономике упала в район 10%. Но это еще не самое неприятное. Проблема в том, что с конца 2023 года она стала ниже процентов по кредитам, а к настоящему времени этот разрыв стал более чем двукратным. Брать под 22% годовых кредит, чтобы купить новое оборудование для бизнеса с рентабельностью чуть выше 10 процентов – прямой путь к банкротству. Те, кто брали кредиты и вынуждены их рефинансировать, перестают платить по счетам. По своему масштабу скачок неплатежей в обрабатывающей промышленности существенно превосходит и шок 2020-го и шок 2022 года. Причем, как отмечается в презентации доклада, в отличие от тех эпизодов, после трех кварталов шока нет внятных признаков нормализации ситуации.

Ну и закономерный промежуточный итог: выпуск продукции гражданских обрабатывающих производств с начала года упал на 5,5%, и это хуже, чем в 2020-м году, но пока лучше, чем после разрыва цепочек поставок в 2022 году, после введения санкций.

Все это как-то не очень укладывается в концепцию планомерной "мягкой посадки" экономики официального макропрогноза. Там говорится, что вытащить экономику в плюс должно частное потребление. Но даже там, в новой версии макропрогноза ничто не указывает на благоприятное развитие событий. В частности, в прогноз заложено резкое – почти до нуля – сокращение роста розничного товарооборота, и такое же замедление реальных доходов и зарплат и рост безработицы с нынешних исторических минимумов. Розничный товарооборот – это грубо количество товаров, которые купят россияне за год. И если в этом году при ожидаемом росте инвестиций на 1,7% и росте розницы на 2,5% экономика должна вырасти на процент, непонятно, как она сможет вырасти сильнее в следующем году при отрицательных инвестициях (минус полпроцента) и росте розницы на процент.

Что касается дальнейших перспектив, то есть еще одна небольшая деталь, которая несколько обесценивает планы Минэкономики. Там ждут снижения ключевой ставки, после которого начнется оживление в гражданском секторе. А в "Основных направлениях денежно-кредитной политики" Банка России все происходит в обратном порядке: сначала инвестиции прошлых лет начинают насыщать потребительский рынок и удовлетворять разогретый бюджетной щедростью спрос, а только потом начинается снижение ставки. Вариант ЦБ выглядит каким-то совсем уж фантастическим, но и считать снижение ставки – а на нем держится вся конструкция Минэкономики – считать предопределенным тоже не стоит. Одним словом, правительство готовит бизнес и население к тяжелому 2026 году без каких бы то ни было гарантий того, что 2027-й окажется легче.