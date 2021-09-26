В Якутске шамана Габышева увезли на принудительное лечение

Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", увезли на принудительное лечение в медучреждение. Куда именно отправлен шаман – неизвестно. Об этом Сибирь.Реалии сообщил адвокат Алексей Прянишников,
О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы.
В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.
По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа из диспансера привезли препараты и начали делать инъекции.
- Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
- 26 мая суд Якутска отказал защите шамана Александра Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.
- 26 июля Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- В июле Габышеву стало плохо во время судебного заседания. Он жаловался на постоянную слабость, головокружения и сонливость, а также сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать. Родственники шамана жаловались в прокуратуру и Минздрав региона, но получили формальные ответы.
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