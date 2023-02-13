В Ярославской области произошёл взрыв на газопроводе

В Ярославской области в понедельник произошёл взрыв на газопроводе. Возник сильный пожар. По сообщению МЧС, причина взрыва - разгерметизация соединений труб. Возгорание было потушено, пострадавших нет.

Взрыв и пожар случились около деревни Еремейцево в Мышкинском районе на резервной ветке газопровода "Ухта - Торжок 3" в том месте, где он проходит через реку Волга. Спасатели уточнили, что трубы разошлись в том месте, где надводная часть газопровода соединяется с подводной. Подозрений о диверсии или теракте заявлено не было.

Как сообщает "Медуза", в прошедшие выходные также случился разрыв соединений труб на участке газопровода "Ухта - Торжок 1" неподалёку, в Вологодской области.

В последние месяцы неоднократно сообщалось об авариях и возгораниях на газопроводах в России и на газопроводах, идущих из России, в других странах. В ноябре произошёл взрыв на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области. Местная ТЭЦ была вынуждена временно перейти на мазут.

В декабре взрыв произошёл на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии. Погибли три человека, один получил травмы.

7 января случился взрыв на газопроводе в Луганской области Украины. Без газа временно остались близлежащие населённые пункты с населением 13 тысяч человек.

13 января произошёл взрыв в Литве на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Была эвакуирована ближайшая деревня.

Во всех случаях, кроме одного, местные власти заявили об отсутствии признаков диверсий. Только в случае взрыва газопровода под Луганском власти самопровозглашённой "ЛНР" заявили о возможности целенаправленного подрыва и завели уголовное дело.

21 декабря Госдума России приняла законы, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности. Как указали в Думе, документы были разработаны на фоне череды техногенных катастроф в России, случившихся после начала вторжения в Украину.