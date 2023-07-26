В закупках Росгвардии обнаружены хищения на 227 миллионов рублей

В закупках Росгвардии обнаружена крупная коррупционная схема. Как утверждает Следственный комитет России, сумма хищений составляет 227 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Подробности дела сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, ведомство закупило системы разминирования "Аракс" по завышенной цене. Задержаны начальник управления жилищной политики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник Департамента реализации государственных программ Игорь Елисеев, а также гендиректор компании-поставщика "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и ещё несколько лиц. Депутат уточнил, что мошенничество было вскрыто в ходе проверки, инициированной службой собственной безопасности самой Росгвардии.

В Следственном комитете подтвердили, что дело расследуется, однако уточнили, что пока обвиняемых и подозреваемых по делу нет. Допрошены 12 человек, проводятся обыски.