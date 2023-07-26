В закупках Росгвардии обнаружены хищения на 227 миллионов рублей

В закупках Росгвардии обнаружена крупная коррупционная схема. Как утверждает Следственный комитет России, сумма хищений составляет 227 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Подробности дела сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, ведомство закупило системы разминирования "Аракс" по завышенной цене. Задержаны начальник управления жилищной политики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник Департамента реализации государственных программ Игорь Елисеев, а также гендиректор компании-поставщика "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и ещё несколько лиц. Депутат уточнил, что мошенничество было вскрыто в ходе проверки, инициированной службой собственной безопасности самой Росгвардии.
В Следственном комитете подтвердили, что дело расследуется, однако уточнили, что пока обвиняемых и подозреваемых по делу нет. Допрошены 12 человек, проводятся обыски.
- Хищения в Росгвардии обнаруживаются не в первый раз. В конце 2021 года Главная военная прокуратура заподозрила четырёх генералов и трёх полковников ведомства в хищениях и злоупотреблениях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД информационной системы "Недвижимость". В сентябре 2022 года за хищения были осуждены трое прапорщиков Росгвардии, воровавшие с её складов продукты.
- 19 июля этого года Госдума приняла закон, позволяющий Росгвардии закупать и иметь на вооружении тяжёлую военную технику.
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