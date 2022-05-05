Великобритания отозвала у Мосбиржи статус признанной площадки

Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной – в ответ на ограничения, которые российский Центробанк наложил на иностранных инвесторов в связи с западными санкциями против России.

Это следует из опубликованного 5 мая британским Управлением по налоговым и таможенным сборам обновлённого списка признанных бирж.

Исключение из перечня означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определённым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже.

О возможности такого шага Лондон уведомил в прошлом месяце. Как отмечали тогда в британском правительстве, введённые 28 февраля российским ЦБ ограничения в отношении иностранных инвесторов означают, что Мосбиржа "больше не работает по нормальным коммерческим стандартам, которых ожидают от признанной площадки".

В конце февраля, как отмечает "Медуза", банк России запретил брокерам продавать на Московской бирже активы по поручению нерезидентов.

Великобритания вслед за США, Евросоюзом и другими союзными странами после начавшегося 24 февраля российского военного вторжения в Украину ввела против России множество санкций. Меры затронули крупные компании, бизнесменов, высокопоставленных правительственных чиновников, а также самого российского президента Владимира Путина и членов его семьи.