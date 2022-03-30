Верховный суд отказался рассмотреть кассацию Навального на отправку его в колонию

Верховный суд России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение о замене изначально назначенного ему условного наказания реальным по так называемому делу "Ив Роше". Такое же решение суд принял по жалобе оппозиционера на отправку его в СИЗО по возвращении с лечения в Германии в начале 2021 года.

Алексей Навальный и его брат Олег были осуждены за мошенничество и легализацию преступных средств по делу "Ив Роше" в 2014 году. По версии следствия, братья убедили французского производителя косметики заключить невыгодный контракт. Оба они вину отрицают и называют дело политически-мотивированным.

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело против братьев Навальных в России нарушило их право на справедливое разиьирательство и было основано на "широком и непредсказуемом" толковании российского законодательства. Европейский суд не стал отвечать на вопрос, было ли связано дело с политикой.

Алексей Навальный был приговорён по делу "Ив Роше" к условному заключению. Оно было заменено на реальное в 2021 году, когда политик прилетел в Москву после лечения в Берлине после того как он был отправлен.

Навальный был арестован сразу по прилёте, перед этим с требованием заменить ему условный срок на реальный в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказания. ЕСПЧ в феврале 2021 года потребовал немедленно освободить оппозиционера, это решение исполнено не было.

В марте политик был признан виновным в мошенничестве и оскорблении судьи, ему будет назначен длительный срок в колонии строго режима. Он и его сторонники не сомневаются, что это дело так же связано исключительно с политикой.