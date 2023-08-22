Верховный суд постановил вернуть родителям "суррогатных" детей

Верховный суд России постановил вернуть гражданам Филиппин Фреденилю и Джейн Кастро их детей-двойняшек, рождённых в 2019 году в России по программе суррогатного материнства. Об этом сообщил изданию "Медуза" совладелец компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев. По его словам, суд вынес решение 22 августа. На сайте Верховного суда решение пока не опубликовано.

Двойняшки Аника и Артуро родились в России в октябре 2019 года. По медицинским причинам пара не могла выносить своих детей и воспользовалась услугами агентства суррогатного материнства в России.

9 января 2020 года детей Кастро и ещё одного ребенка забрала полиция из дома в Подмосковье, где они были с няней. Это произошло после того, как четвёртый находившийся там младенец умер от неустановленных причин.

Следственный комитет России обвинил агентство суррогатного материнства в торговле детьми, несмотря на то, что суррогатное материнство легально в России и регулируется статьёй 55 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан". Родившиеся от суррогатных матерей младенцы были изъяты и помещены в детские дома.

Супруги Кастро более трёх лет добивались возвращения им сына и дочери. Однако в апреле 2022 года суд постановил ликвидировать в документах детей записи о том, что Фредениль и Джейн - их родители, несмотря на несколько генетических экспертиз, подтвердивших родство.

В течение 2021 и 2022 года различные суды России, куда обращалась семья Кастро, отказывали им в передаче детей. По сообщению издания Vademecum, всё это время дети находятся в Видновском специализированном детском доме для детей с органическим поражением психики.