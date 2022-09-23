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Верховный суд РФ отклонил иск против климатической политики страны

Угольные шахты – один из источников парникового газа метана

Верховный суд России отказался принимать заявление группы россиян об отмене двух документов, касающихся климатической политики страны. На решение суда обратило внимание издание Deutsche Welle.

В середине сентября 2022 года Московская Хельсинская группа, движение "Экозащита!–Женсовет" и восемнадцать россиян потребовали отменить президентский указ и приложение к климатической стратегии России. Истцы утверждали, что документами предусматривается многолетний рост выбросов парниковых газов, что нарушает права россиян на жизнь и охрану здоровья.

Фактическое увеличение эмиссии парниковых газов нарушает основные права граждан, указали авторы иска. Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и усиливаются ливни и жара. Они в свою очередь вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.

В иске указывалось, что в 2010 году аномальная жара в России стала непосредственной причиной более 50 тысяч преждевременных смертей. Количество погибших из-за жары в 2021 и 2022 годах ещё предстоит установить.

В случае отклонения иска российским судом активисты планировали обратиться в Европейский суд по правам человека. Сделать это можно было до 16 сентября 2022 года.

  • В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Ряд юристов и правозащитников настаивали, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию ещё в течение полугода после её исключения из Совета Европы – до 16 сентября 2022 года.
  • Россия является одним из крупнейших в мире источников метана – парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. На саммите ООН по климату в ноябре 2021 года более сотни стран договорились сократить свои выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году. Россия соглашение не поддержала.

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