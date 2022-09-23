Верховный суд РФ отклонил иск против климатической политики страны

Верховный суд России отказался принимать заявление группы россиян об отмене двух документов, касающихся климатической политики страны. На решение суда обратило внимание издание Deutsche Welle.
В середине сентября 2022 года Московская Хельсинская группа, движение "Экозащита!–Женсовет" и восемнадцать россиян потребовали отменить президентский указ и приложение к климатической стратегии России. Истцы утверждали, что документами предусматривается многолетний рост выбросов парниковых газов, что нарушает права россиян на жизнь и охрану здоровья.
Фактическое увеличение эмиссии парниковых газов нарушает основные права граждан, указали авторы иска. Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и усиливаются ливни и жара. Они в свою очередь вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.
В иске указывалось, что в 2010 году аномальная жара в России стала непосредственной причиной более 50 тысяч преждевременных смертей. Количество погибших из-за жары в 2021 и 2022 годах ещё предстоит установить.
В случае отклонения иска российским судом активисты планировали обратиться в Европейский суд по правам человека. Сделать это можно было до 16 сентября 2022 года.
- В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Ряд юристов и правозащитников настаивали, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию ещё в течение полугода после её исключения из Совета Европы – до 16 сентября 2022 года.
- Россия является одним из крупнейших в мире источников метана – парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. На саммите ООН по климату в ноябре 2021 года более сотни стран договорились сократить свои выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году. Россия соглашение не поддержала.
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