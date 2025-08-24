Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что война в Украине закончится не позднее, чем в течение полугода. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News. Оно было показано в воскресенье.

"Каким бы ни был результат, закончится ли война в течение 3 месяцев, или в течение 6 месяцев, надеюсь не позднее, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", — сказал Вэнс.

По его словам, при президенте США Дональде Трампе Россия и Украина пошли друг другу на большие уступки в переговорах, чем "за три года" до его вступления в должность. Наибольшего прогресса, говорит он, удалось достичь в течение последних нескольких недель. Говоря об уступках Москвы, он сказал, что Кремль больше не рассчитывает на установление в Киеве "марионеточного режима" и "не оспаривает территориальную целостность страны".

"В конце концов мы добьёмся успеха или упрёмся в стену, — сказал он. — А если упрёмся в стену, то нужно продолжать процесс переговоров, применяя рычаги влияния. Именно такая энергичная дипломатия положит конец этой войне".

Говоря о новых санкциях против российской экономики, Вэнс сообщил, что Белый дом, по его мнению, уже применяет "агрессивное экономическое давление" на Москву. "Президент дал понять России, что она может быть вновь приглашена в мировую экономику, если прекратит убийства, но будет оставаться в изоляции, если не остановит их", — заявил политик.

По его словам, Вашингтон не считает, что Россия затягивает переговоры. "Они действительно проявили готовность к гибкости в некоторых своих основных требованиях, — сказал он. — Конечно, они ещё не на всё согласны, иначе война была бы окончена".

В воскресенье на NBC News вышло интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр заявил, что встреча президентов России и Украины ещё не согласована. Он вновь повторил позицию Москвы в её сомнениях о легитимности президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что этот вопрос "должен быть решён" до подписания Киевом документов о мире.



