До встречи далеко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского: "Мы готовы к любым форматам, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать".

Хотя высокопоставленные американские и европейские чиновники утверждают, что прямые переговоры Путина и Зеленского могут состояться в ближайшее время, Лавров снова поставил под вопрос легитимность президента Украины.

Что касается обсуждение Западом гарантий безопасности для Украины без участия Москвы - это "путь в никуда", считает Лавров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал об основных разногласиях между Украиной и Россией. По словам Вэнса, Украина в первую очередь настаивает на гарантиях того, что РФ после завершения боевых действий не возобновит агрессию. Россия же стремится закрепить за собой украинские территории, те, что уже под контролем российских войск, и некоторые районы, которые находятся сейчас под контролем Украины.

При этом в российских провоенных пабликах всё чаще слышна усталость от войны и критика действий Кремля.

О настроениях в провоенной среде и усталости от войны, а также о желаниях Кремля ее продолжать, говорим с автором Telegram-канала "На Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым.