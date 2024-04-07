Во что они верят? Сергей Чернышов – о голосующих за Путина

Согласно официальным данным, на прошедших 15–17 марта выборах Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Однако в стране есть места, где результат "нацлидера", назло всем кривым Гаусса, – полноценные 100 процентов. А на многих участках в Сибири до заветного результата Путин недобрал буквально пару голосов.

Главные события последних двух лет в таких местах – это похороны "героев СВО"

Удивительное совпадение, но во всех населенных пунктах, где Владимир Путин официально набрал 100 процентов голосов, население сокращается, уровень жизни падает, а люди мечтают о чистой воде и теплых туалетах. Главные события последних двух лет в таких местах – это похороны "героев СВО". И тем не менее раз в несколько лет обитатели этих населенных пунктов приходят на избирательные участки и голосуют за продолжение такой жизни.

Республика Тыва – теплый туалет и аптека

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 95,37 процента.

Результат в Кызыле – 96,04 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Сут-Хольский (99,15 процента).

В Республике Тыва нашлось целых пять участков, где Путин набрал 100 процентов голосов (УИК 78, 126, 129, 173 и 72). Победителем этого чемпионата лояльности можно считать сумон (село) Кундустуг в Каа-Хемском кожууне (районе), где за Путина не просто проголосовали 100 процентов пришедших на выборы, но и "победил" он при 100-процентной явке всех 413 избирателей.

Кундустуг – одно из таких мест в Сибири, которому вроде бы повезло: рядом с ним есть полезные ископаемые. В данном случае – золото, которое там добывает "Тардан Голд", принадлежащая шведской компании Auriant Mining (привет, санкционные списки Европы и США). Но обольщаться не стоит: наличие ресурсов не превратило Кундустуг в сибирскую Швейцарию. Даже с рабочими местами помогли не особо – в силу сложности производства работают на золотодобывающем комбинате в основном приезжие.

Но вот что село получает, так это широкие жесты от колонизаторов в виде ремонта Дома культуры (не было капремонта с 1967 года) и нового фельшерско-акушерского пункта (ФАП). Открытие ФАП в декабре 2022 года – кажется, вообще главная новость в селе за последние два года. И жителей можно понять: предыдущий ФАП площадью 50 квадратных метров был построен почти 100 лет назад, в 1930-е, еще когда Тува считалась независимым государством. Новый ФАП в три раза больше, и, как сообщает правительство Тувы, в нем, среди прочего, наконец появилось гинекологическое кресло, интернет, наушники для фельдшера (чтобы пользоваться телемедициной), теплый туалет и, наконец, аптека. Раньше жителям Кундустуга приходилось ездить за лекарствами в райцентр – 50 километров по плохо асфальтированной дороге.

А в остальном жизнь в селе течет своим чередом. Количество жителей за время правления Путина сократилось на 20 процентов (до 649 человек). В местной средней школе (где учится 40 детей), так же как и по всей стране, посмотрели интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, здесь так же, как и везде, поднимают российский флаг и собирают автоматы в кабинетах труда, которые не видели ремонта, наверное, с самого основания школы. Здесь воруют табуны лошадей – а полиция их ищет. Молодые семьи участвуют в проектах "Корова-кормилица" и "Кыштаг для молодой семьи".

В 2021 году здесь открыли православный храм в виде юрты. В пресс-службе Кызыльской епархии РПЦ сообщили, что это очень удобный "формат для храма" – в случае чего, его можно перенести в другое место.

Омская область – школу и клуб продают с торгов

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 82,77 процента.

Результат в центральном районе Омска – 79,77 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Любинский (95,74 процента).

В Любинском районе Омской области на подавляющем большинстве участков картину портят буквально 1–2 человека, проголосовавшие кто за Харитонова, а кто за Слуцкого. Но есть сразу два участка, где 100 процентов пришедших на выборы проголосовали за Путина – в деревне Быструха и поселке Веселая Поляна.

В Веселой Поляне живут 483 человека. За время правления Путина количество населения сократилось на 30 процентов. Когда-то здесь была центральная усадьба совхоза – о тех славных временах напоминает Дом культуры со зрительным залом на 400 мест.

Деревня+ Быструха с населением сто человек не может похвастаться никакой инфраструктурой. Попросту говоря, там нет ничего.

Это мог бы быть район с совершенно обычной жизнью. 16 февраля в местной группе обсуждали смерть Навального (с уточнением, что он "иноагент, экстремист и террорист", и "туда ему и дорога"), а уже 21 февраля – судьбу местного села Новокиевка, где вот уже две недели к тому времени в результате аварии люди жили без нормальной воды и пили грязную, из колодца. "Почта России" здесь ищет оператора абонентского отдела с зарплатой 22 200 рублей, а количество погибших в СВО в районе – по меньшей мере 10 человек (из тех, о ком написали публично).

с торгов всего за 400 рублей продали здание сельского клуба, построенного еще в 1976 году

Однако изюминку в жизнь района вносит хозяйственная смекалка местной администрации. В 2023 году после полугода попыток в селе Замелетеновка продали с торгов школу – давно не использующийся остов здания купил предприниматель из Омска за 225 тысяч рублей. На стройматериалы. А в марте 2024 года успех повторили в здешнем ауле Кудук-Чилин – здесь с торгов всего за 400 рублей продали здание сельского клуба, построенного еще в 1976 году. Деревянное строение администрация сельсовета оценивала в 45 тысяч рублей, но в ходе аукциона цена упала в 112 раз.

Новосибирская область – косули, рыси, чистая вода

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 83,88 процента.

Результат в центральном районе Новосибирска – 73,5 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Маслянинский (94,49 процента).

Маслянинский район когда-то был витриной развития сельского хозяйства Новосибирской области и примером того, как эффективные иностранцы могут быстро решить застарелые аграрные проблемы России. Основанная немцем Штефаном Дюрром компания "ЭкоНива" начала работать в Маслянинском районе в середине 2000-х, а теперь это – один из крупнейших переработчиков молока в России. А глава района Вячеслав Ярманов, несмотря на уголовное прошлое, считался "эффективным менеджером" и даже был вице-губернатором региона по сельскому хозяйству. Сейчас он снова во главе района – как председатель районного совета депутатов (таким образом, на посту он уже 20 лет с перерывами).

В Маслянинском районе Владимир Путин набрал 100 процентов голосов в селе Петени. Там за него единодушно проголосовали все 37 избирателей. Петени – маленькое село в предгорьях Салаирского кряжа, на границе Новосибирской области, Кузбасса и Алтайского края. За время правления Путина население уменьшилось более чем в два раза – с 190 до 97 человек. Два раза в сутки до райцентра ходит рейсовый автобус. Рядом – полузаброшенный мраморный карьер, который теперь скорее туристическая достопримечательность, чем промышленное производство.

"кипит непрекращающаяся работа по плетению маскировочных сетей" – как пишут в соцсетях

Село живет обычной жизнью Маслянинского района. В райцентре (до него 44 километра), куда возят отсюда детей, "кипит непрекращающаяся работа по плетению маскировочных сетей" – как пишут в соцсетях, иногда к внукам присоединяются и бабушки. Вернувшийся в отпуск участник СВО проникся отцовским долгом и с "боевых денег" наконец оплатил алименты в размере 1 миллион 145 тысяч рублей – с тех пор как его лишили родительских прав, он впервые отправил деньги своим детям. В местной группе пишут про выходящих на трассу верблюдов с местной фермы и рысей из местного же леса. А еще в этом феврале в райцентре открыли новый водозабор – 15 тысяч жителей Маслянино наконец-то получили доступ к чистой воде.

Красноярский край – вертолет и холодная раздевалка

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 84,12 процента.

Результат в центральном районе Красноярска – 80,1 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Таймырский (93,53 процента).

Эвенкия – это географический центр России. А еще в Эвенкии 0 (ноль) километров дорог круглогодичного действия. Возможно, за ненадобностью – на территории размером с две Германии живет всего 16,9 тысячи человек. В Эвенкии Владимир Путин набрал 100 процентов голосов в поселке Учами – здесь за него проголосовали 39 избирателей.

Учами – это выросший из эвенкийских стойбищ поселок, где живет 75 человек. За время правления Путина население сократилось на 40 процентов. С 1988 года власть здесь передается по наследству – сначала главой поселка до 2018 года был Григорий Москвитин, а когда он умер, место заняла его дочь Наталья. Добраться в поселок из районного центра Тура можно на вертолете два раза в неделю всего за 1 час 10 минут. Цена на билет – 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Продукты и топливо для местной котельной завозят баржами – навигация длится всего несколько месяцев.

школу в Учами ликвидировали по причине отсутствия детей

Из новостной хроники: 15 марта 2019 года недалеко от поселка упал метеорит. За полтора месяца до падения метеорита местную начальную школу (в ней тогда училось 5 детей и работало 3 сотрудника) Роспотребнадзор оштрафовал на 30 тысяч рублей – из-за того, что температура воздуха в раздевалке составляла 17 градусов тепла при минимально допустимых 21 градусе.

В 2023 году школу в Учами ликвидировали по причине отсутствия детей. А местный детский сад с пятью воспитанниками стал "филиалом Тутончанской школы". Расстояние между Учами и Тутончанами – 135 километров по прямой. Впрочем, и сделавшись филиалом, детский сад в Учами не отстаёт от федеральных трендов: в начале марта здесь прошла встреча с участником СВО Анатолием Панкагир – отцом одной из учениц. Как сообщает страничка садика, "воспитателями были организованы игры на свежем воздухе, веселые эстафеты, где гость принял активное участие".

В ноябре 2023 года здесь пошли на охоту отец и сын и пропали на два месяца в 200 километрах от Туры – впрочем, с ними все хорошо: они просто не смогли выйти на связь из-за поломки спутникового телефона.

Иркутская область – вечное ЧС и погибший маньяк

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 83,89 процента.

Результат в центральном районе Иркутска –82,89 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Баяндаевский (91,82 процента).

Город Тулун Иркутской области, где Владимир Путин набрал 100 процентов голосов на двух из 39 избирательных участков (№1448 и №1457), стал известен всей стране летом 2019 года, когда здесь произошло наводнение. Тогда погибли 23 человека, пострадали дома еще у 1800 человек. Естественно, в город полились федеральные деньги, вслед за которыми, естественно, пришла прокуратура.

Вначале все шло хорошо, но в июле 2023-го многоэтажки для пострадавших от наводнения, на которые из бюджета потратили 1,5 миллиарда рублей, снова затопило – вода поднялась выше уровня пола первого этажа. Частично обвалился потолок. Жители пожаловались Путину, Путин велел разобраться, а уже в октябре того же года был арестован мэр Тулуна Юрий Карлих – оказалось, он занимался мошенничеством при расселении пострадавших от наводнения. На его место в статусе "и.о." заступила вице-мэр Елена Абрамова, но оказалось, что она мошенничала при начислении премий подчиненным – и ее тоже задержали в марте 2024 года. Вскоре выяснилось, что два депутата городской думы Тулуна предъявили подложные документы на жилье и получили компенсацию как пострадавшие от наводнения, – их тоже арестовали.

Кстати, режим ЧС, объявленный в Тулуне еще в 2019 году, был снят только в январе 2024 года. Зато в сентябре 2022-го одну из улиц восстановленного после наводнения микрорайона Березовая Роща назвали в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева – потому что он "лично принимал участие в координации устранения последствий паводка". А еще имя Зиничева присвоили местной школе №39.

еженедельно публикуют объявления о наборе добровольцев на СВО и с такой же регулярностью – о погибших там же

Тулун расположен на Транссибе, здесь есть лесная промышленность и несколько угольных шахт. Однако за время правления Путина численность населения сократилась на 32 процента, до 38,4 тысячи человек. В официальной группе администрации города еженедельно публикуют объявления о наборе добровольцев на СВО и с такой же регулярностью – о погибших там же (только в марте – три публичных объявления о смертях местных парней в Украине). Один из погибших – 55-летний Павел Шувалов, известный как "Тулунский маньяк". Его задержали в 2019 году, он признался в 11 изнасилованиях, еще 13 случаев установили полицейские. Его приговорили к 24 годам заключения, однако в апреле 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны, а уже 29 мая погиб под Луганском.

Бурятия – краудфандинг на сельский клуб

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 87,96 процента.

Результат в центре Улан-Удэ – 86,44 процента.

Район-лидер по результату за Путина – Тункинский (97,79 процента).

Тункинский район Бурятии находится в красивейшей долине на юге республики, где расположен один из двух сибирских курортов федерального значения – Аршан. А еще это 380 километров от столицы Бурятии Улан-Удэ или 195 километров от Иркутска. В Тункинском районе Владимир Путин получил 100-процентный результат сразу в двух селах – Торы и Толтой. В каждом из них примерно по 950 человек, при этом население села Торы, например, за время правления Путина сократилось на 67 процентов.

В официальной группе Тункинского района за 2024 год опубликовано 35 новостей, из них пять – некрологи. И еще одна – почти гражданская казнь местного ламы Баллана, который (орфография и пунктуация сохранены): "пропагандирует и славит солдат Украины": "как можно уважать и поддерживать Украину, находясь далеко от нее, не прожив там ни дня, не зная людей???? Какой нравственный ориентир для всех, кто придерживается религии буддизма задал наш земляк????????".

В самом селе Торы еще в 1999 году сгорел сельский клуб. То есть в течение всего правления Путина местные дети (которых уж точно не меньше 250 человек) ездят в райцентр (50 километров по трассе) на концерты и кружки. В соцсетях Тункинского района прямо сейчас идет народный сбор на восстановление клуба. Сообщается, что нужно собрать всего 200 тысяч рублей, и тогда еще 200 тысяч добавит администрация района. Если краудфандинг будет успешным, то в селе, где 100 процентов избирателей проголосовали за Путина, впервые за время его правления появится сельский клуб.

Кемеровская область – "Куплю шкуру Зеленского"

Официальный результат Владимира Путина в регионе – 95,72 процента.

Результат в центре Кемерово – 94,85 процента.

Лидер по результату за Путина – город Ленинск-Кузнецкий (98,27 процента).

Из всех предыдущих историй можно сделать вывод, что главным условием 100-процентного результата Путина на выборах является отдаленность поселения, его маленький размер и беспросветная жизнь людей, не имеющих доступа к образованию. Но история Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области показывает, что не все так однозначно. В Ленинск-Кузнецком есть несколько избирательных участков, где триумф национального лидера портят буквально 3–4 человека. Притом что это не какие-то деревни с полусотней избирателей, а громадные участки – по две тысячи человек. Образцовым примером народного единодушия можно считать УИК 485, где 1256 из 1290 зарегистрированных проголосовали за Путина.

Ленинск-Кузнецкий – город, где живет 92 тысячи человек (правда, за время правления Путина его население тоже сократилось, на 21 процент), в самом урбанизированном регионе Сибири – Кузбассе. Это город со все еще работающей промышленностью – в городе три шахты, принадлежащие "СУЭК-Кузбасс" Андрея Мельниченко. До Новосибирска, Кемерова или Новокузнецка – до 200 километров. Казалось бы, учись, узнавай, голосуй.

А что, если все они и правда так проголосовали?

Однако местные соцсети показывают пример того, как одни и те же люди жалуются на разрытый с августа прошлого года тротуар, рассказывают истории о девушке, пришедшей на дом на "коррекцию бровей" и своровавшей духи, возмущаются возникающими то тут, то там стаями бродячих собак – и одновременно с этим рассказывают о "работе украинской пропаганды" и ставят лайки под фотографией "Газели", где по грязному кузову пальцем выведено "Куплю шкуру Зеленского".

Если бы не результат на выборах, у этих городов и сел сложно было найти что-то общее. Подтасовки и рисованные результаты – очень простой и заманчивый ответ на этот вопрос. А что, если все они и правда так проголосовали? Что, если они и правда верят, что такая жизнь – лучшая, а курс страны – верный? Тогда и разговор о будущем этих мест будет совсем другой – не укладывающийся в представления о демократии, правах человека и сменяемости власти.

Сергей Чернышов – кандидат исторических наук

Этот текст был впервые опубликован на странице проекта Сибирь.Реалии

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с позицией редакции