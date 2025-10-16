Во Франции произведены аресты по делу о покушении на "диссидента из России"

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции сообщила в четверг об аресте в стране четырёх человек по подозрению в подготовке покушения на неназванного российского диссидента.

В беседе с агентством France-Presse представители следствия отказались назвать имя человека, на которого готовилось покушение. "Прокуратурой возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в террористическом сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности", - говорится в заявлении ведомства.

Газета Le Parisien ранее написала, что "объектом заговора с целью ликвидации" был Владимир Осечкин - уже несколько лет живущий во Франции основатель общественного проекта "Гулагу.нет", который специализируется на раскрытии случаев насилия в российских тюрьмах и защите прав заключённых. Следователи обнаружили видеонаблюдение возле дома жертвы готовящегося покушения в Биаррице, отмечала Le Parisien. В число взятых под стражу, по данным издания, входят граждане Франции, а также подозреваемые с российскими паспортами из Дагестана.

Четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет были арестованы в понедельник при содействии сотрудников Главного управления внутренней безопасности, французской контрразведки, пишет со ссылкой на французскую прокуратуру Le Figaro. В публикации говорится, что предварительное расследование предполагаемого заговора против "живущего в Биаррице оппонента Владимира Путина" было начато во второй половине сентября, и покушение удалось предотвратить "в последний момент".

В сентября 2022 года французская прокуратура уже открывала расследование в связи с информацией об угрозах в адрес Владимира Осечкина, но не нашла тогда "никаких объективных подтверждений" словам правозащитника о том, что кто-то пытался его убить.

Реакция российских правоохранительных органов в связи с новой информацией о возможной попытке убийства Осечкина пока не приводится.