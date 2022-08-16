Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Во Львове в четверг пройдёт встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш в Киеве в конце апреля этого года

В Украине в четверг пройдут переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По информации ООН, Гутерриш за время визита в Украину посетит Львов. Там и пройдёт его встреча с Зеленским и Эрдоганом. На пятницу запланирована поездка главы международной организации в Одессу, из порта которой недавно возобновился экспорт украинского зерна - в соответствии с договорённостями, подписанными в Стамбуле представителями Украины и России при участии ООН и Турции. После посещения Украины Гутерриш направится в Турцию.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик, на переговорах во Львове стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, а также возможности политического разрешения военного конфликта с Россией, напавшей на Украину в конце февраля.

Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах вблизи Запорожской АЭС, занятой российскими военными буквально в первые дни войны, в марте. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.

Владимир Зеленский во вторник обвинил Москву в "ядерном терроризме". Об этом он сказал во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский настаивает на санкциях против атомной отрасли России из-за обстрелов Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе.

Руководство ООН заявляло, что может помочь в организации поездки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС в Энергодаре. МАГАТЭ настаивает на отправке миссии уже несколько недель, указывая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля". Киев говорит, что Россия должна сначала вывести войска, чтобы визит прошёл в соответствии с украинскими законами.

ООН призывала Россию организовать вокруг станции демилитаризованную зону. Позицию поддержали несколько стран, включая США. Оккупационная администрация в Запорожской области заявила на этой неделе, что ООН и Евросоюзу надо призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины и предусмотреть жесточайшие санкции за обстрелы АЭС.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG