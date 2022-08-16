Во Львове в четверг пройдёт встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана

В Украине в четверг пройдут переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По информации ООН, Гутерриш за время визита в Украину посетит Львов. Там и пройдёт его встреча с Зеленским и Эрдоганом. На пятницу запланирована поездка главы международной организации в Одессу, из порта которой недавно возобновился экспорт украинского зерна - в соответствии с договорённостями, подписанными в Стамбуле представителями Украины и России при участии ООН и Турции. После посещения Украины Гутерриш направится в Турцию.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик, на переговорах во Львове стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, а также возможности политического разрешения военного конфликта с Россией, напавшей на Украину в конце февраля.

Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах вблизи Запорожской АЭС, занятой российскими военными буквально в первые дни войны, в марте. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.

Владимир Зеленский во вторник обвинил Москву в "ядерном терроризме". Об этом он сказал во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский настаивает на санкциях против атомной отрасли России из-за обстрелов Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе.

Руководство ООН заявляло, что может помочь в организации поездки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС в Энергодаре. МАГАТЭ настаивает на отправке миссии уже несколько недель, указывая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля". Киев говорит, что Россия должна сначала вывести войска, чтобы визит прошёл в соответствии с украинскими законами.

ООН призывала Россию организовать вокруг станции демилитаризованную зону. Позицию поддержали несколько стран, включая США. Оккупационная администрация в Запорожской области заявила на этой неделе, что ООН и Евросоюзу надо призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины и предусмотреть жесточайшие санкции за обстрелы АЭС.