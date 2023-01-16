Во Владивостоке книги Улицкой и Парфёнова продают как иноагентов

В одном из книжных магазинов Владивостока книги Людмилы Улицкой, Леонида Парфёнова и Алексея Поляринова продают завёрнутыми в обёрточную бумагу с надписью от руки "Иноагент". Фотографии с книжной полки опубликовал телеканал "Дождь". При этом ни один из авторов не внесён в России в реестр иностранных агентов.
Цензуре подверглись книги журналиста Леонида Парфёнова из серии "Намедни", роман Алексея Поляринова "Центр тяжести" и сборник повестей и рассказов Людмилы Улицкой "Сонечка". "Дождь" не уточняет название магазина.
С 1 декабря 2022 года в России действуют поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Книги и прочие печатные материалы авторов, признанных иноагентами, должны продаваться только с маркировкой "18+" и в запечатанной упаковке. О том, что упаковка должна быть непрозрачной, в рекомендациях не говорится, однако некоторые издательства и книготорговые сети предпочитают представлять книги иноагентов обёрнутыми в непрозрачную плёнку или бумагу.
В реестр иностранных агентов, который ведёт Министерство юстиции, входят многие писатели и публицисты, чьи книги ранее становились бестселлерами и получали литературные премии. В их числе Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Юлия Латынина, Тамара Эйдельман, Екатерина Шульман и другие.
- Книжные магазины, издательства и книготорговые сети подвергают авторов цензуре и по другим поводам. После принятия в России закона о запрете "ЛГБТ-пропаганды" для всех возрастов магазины снимают с продажи книги, в которых можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений.
- В декабре литературный обозреватель Сергей Лебеденко сообщал, что библиотеки Москвы получили списки книг, которые необходимо убрать с полок - туда входят даже классики мировой литературы, например Харуки Мураками или Майкл Каннингем. В январе стало известно, что издательство "Альпина Паблишер" вымарало из одной из книг об истории ХХ века часть текста со сравнением СССР и нацистской Германии.
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