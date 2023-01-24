Россия под прицелом

Западные страны планируют поставлять Эстонии самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург", - заявил посол РФ Владимир Липаев. Одновременно он добавил, что здесь создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. "Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" - размышляет посол. Странно, что он так удивляется. Эстонский политик Март Хельми писал в еще 2007-м: "Не пройдет и двух лет, как в лице России мы будем иметь дело с самым ужасающим террористическим режимом в мире, экспортером терроризма, рядом с которым всякие там ХАМАСы и "Аль-Каиды" померкнут". В эфире - член комиссии по иностранным делам Госсобрания Эстонии Марко Микхельсон, военный эксперт Михаил Самусь, аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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