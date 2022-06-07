Виталий Портников обсуждает с бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым логику последних недель войны и судьбу защитников Мариуполя. Эфир в 20:30.
Война и символы. Эфир в 20:30
Арсен Аваков: "Азов" стал объединением людей, которые ценят Родину
Виталий Портников обсуждает с бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым логику последних недель войны и судьбу защитников Мариуполя. Эфир в 20:30.
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