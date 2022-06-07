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Война и символы. Эфир в 20:30

Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода "Азовсталь

Арсен Аваков: "Азов" стал объединением людей, которые ценят Родину

Виталий Портников обсуждает с бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым логику последних недель войны и судьбу защитников Мариуполя. Эфир в 20:30.

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