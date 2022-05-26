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Обмен или трибунал? Что ждёт военнопленных. Эфир в 21:05

Трое раненых украинских бойцов из "Азовстали", которых привезли автобусом в Новоазовск. Их обменивают на пленных российских военных. Новоазовск, 16 мая 2022 года

Обмен или трибунал? Что ждёт военнослужащих полка "Азов", оказавшихся в российском плену.
Научим родину любить. Кому нужны “патриотические мероприятия” в детсадах и школах.

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