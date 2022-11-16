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Войну в Украине и аннексию территорий будут проходить в 9 классе

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов в среду выступил в Государственной Думе с докладом о школьном образовании. Он представил новый учебный курс для девятых классов школ. Девятиклассникам будут рассказывать о "специальной военной операции" - так в России официально называют вторжение в Украину - и о присоединении к России новых регионов.

Кравцов также заявил, что необходимо исправить "европоцентричный перекос" в преподавании истории: в центре исторического образования, по словам министра, должна встать не Европа, а Россия.

Отдельное внимание министр просвещения уделил обучению школьников в аннексированных Россией регионах Украины. Специально для школ в аннексированных регионах Украины разработаны методические материалы, там будут открыты педагогические университеты федерального подчинения. Для старшеклассников будет введён новый курс "Моя история", призванный устранить "тотальное незнание истории, те вопиющие провалы и подмены, которых было много в украинских программах." Полный переход на российские программы, по мнению Минпроса, должен занять пять лет.

Более внимательно будут подходить и к лицензированию школьных учебников. Они должны будут проходить экспертизу на наличие "псевдоценностей", таких как расизм и отрицание значимости семьи.

Кравцов коснулся вопроса введения в школах уроков начальной военной подготовки. По его мнению, такие занятия должны относиться к внеурочной деятельности и проводиться только с одобрения педагогов и родителей школьников. Однако некоторые элементы военной подготовки могут быть включены в обязательный курс "Основ безопасности жизнедеятельности".

  • После начала военного вторжения России в Украину в образовательных учреждениях России усилилась проправительственная пропаганда. С 1 сентября в российских школах введены информационные уроки "Разговоры о важном", на которых ученикам, в частности, разъясняют важность проведения "специальной военной операции" и борьбы с "нацистами" в Украине. Студентов вузов предупреждают о нежелательности выражения своей антивоенной позиции под угрозой отчисления.

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