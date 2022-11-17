"Зеленский хочет устроить телешоу!"

Идея Владимира Зеленского о "публичных переговорах" с Россией вызвала крайне агрессивное отношение в Кремле. От "он хочет устроить телешоу" до "он не хочет никаких переговоров". "Публичные переговоры" для Москвы - это значит полное их отсутствие. Там такого не понимают. Только под ковром. Или никак. Тогда что дальше? В гостях советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. А также: новые обещания "Рамштайна". Чего и сколько нужно, чтобы "закрыть небо"? А также: суд в Гааге вынес вердикт по малайзийскому "Боингу". Те ли наказаны? В программе участвуют журналист Иван Яковина и аналитик Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по адресу в телеграме @telegramsvobody

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