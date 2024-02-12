ВСУ собирает урожай. Павел Сюткин – о российских рекордах

Как известно, все трудности с продуктами в России – повышение цен на яйца и бананы, дефицит куриного мяса и гречки – Путин объясняет невиданно выросшими доходами населения. Дескать, получают больше, вот и скупают все подряд. Вы ведь тоже, получив прибавку к зарплате, тут же бежите покупать яйца?

Но рано или поздно всю эту клоунаду придется прекращать. Потому что появятся и более веские причины проблем с продовольствием. Одна из них – новая тактика ВСУ, направленная на уничтожение дронами объектов нефтепереработки и производства топлива в России. Все это кажется таким далеким от обывателя вопросом, пока мы не вспомним ежегодно возникающие трудности с топливом во время посевной и уборочной кампаний.

Вот, к примеру, осень прошлого года. Перебои с поставками бензина и дизельного топлива наблюдались не менее чем в 10 регионах в разных частях России, в т. ч. в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Хабаровском крае. Даже первый замминистра энергетики РФ П. Сорокин вынужден был признать, что "трудности с дизельным топливом отмечены в сельскохозяйственных регионах, где идет уборочная кампания".

Сам же министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в сентябре 2023 года с тревогой замечал: "У нас проблемы именно уже с наличием топлива, мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа". И это еще без всяких ударов украинских беспилотников.

Между тем последние становятся все болезненнее для экономики России. В ночь на 3 февраля в результате такой атаки поврежден НПЗ "Лукойла" в Волгограде – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Причем, по сведениями ряда источников, пожар произошёл на технологической установке первичной переработки нефти. Часть производственного цикла остановлена для устранения повреждений.

Все большую часть топлива съедают потребности армии. А производители неизбежно будут компенсировать потери доходов от экспорта за счет роста внутренних цен

За последние недели на нефтяных объектах России случилось несколько таких аварий. 25 января в городе Туапсе Краснодарского края возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". В результате удара дрона сгорела вакуумная установка.

19 января пожар после атаки беспилотника вспыхнул на нефтебазе "Брянскнефтепродукта" (входит в "Роснефть") в городе Клинцы Брянской области. В его тушении задействовали 140 человек, а площадь достигла 1000 кв. м. А в ночь на 21 января загорелся терминал "Новатэка" в порту Усть-Луга.

Вместе с крупной аварией на Нижегородском НПЗ "Лукойла" это привело к тому, что в январе поставки российского бензина за рубеж упали на 31,5% в годовом выражении. Поставки на внутренний рынок пока держатся, но там свои трудности. Все большую часть топлива съедают потребности армии. А производители неизбежно будут компенсировать потери доходов от экспорта за счет роста внутренних цен. Притом что они уже в прошлом году были неподъемными для фермеров.

Осенью 2023 года из-за дефицита топлива и резкого роста его стоимости фермеры чуть не устроили перекрытие дорог на юге России. Такого кризиса Россия не знала уже лет двадцать. Цены, конечно, росли. Но тотальный дефицит ГСМ не наблюдался с 1990-х годов.

Кроме того, есть и нефинансовые проблемы. Железная дорога занята военными перевозками, а также резко выросшим потоком грузов из Китая. Перебои с логистикой здесь наблюдаются уже долгое время. Перенаправить большое количество цистерн сразу невозможно. К тому же их недостаточное количество.

Остается только гадать, что же будет с топливными ценами весной – к апрелю-маю, когда начнется посевная. А ВСУ продолжат собирать свой "урожай" взрывов и пожаров. Но кто сказал, что уничтожать промышленную инфраструктуру противника во время войны может только одна сторона?

Дефицит топлива для сельского хозяйства – лишь малый фрагмент более общей мозаики. Как любили говорить при СССР об экономических трудностях, он оказался лишь "узким местом" в народном хозяйстве. Вот только таких "узких мест" с каждым месяцем становится все больше.

Объяснение этому простое. Как ни устойчива российская экономика, но и она не рассчитана на многолетний марафон санкций и зашкаливающих военных расходов. И все чаще то там, то тут происходят срывы – внезапный дефицит, резкий рост цен, обвал инфраструктуры (как это было с отоплением по всей стране этой зимой), рост аварий в авиации и т. п. Каждый из них вроде бы вполне преодолим. Но нарастание "аварийных ситуаций" в экономике создает комплексную угрозу. Поскольку каждая из них грозит стать тем камешком, который вызовет лавину.

В этой связи гордые реляции Росстата о рекордных урожаях в России смотрятся не очень убедительно. Не говоря уже о том, что в немалой степени они обеспечены зерном с оккупированных украинских территорий, сама эта лихорадка рекордов настораживает. Помнится Михаил Самуэлевич Паниковский – персонаж любимого Путиным романа – тоже, украв гуся, "мчался с неестественной быстротой". А потом тихо скончался.

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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