ВСУ сообщили о новых ударах по нефтяным заводам в России

Генштаб Украины заявил, что в ночь на 30 августа дроны ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — Краснодарский и Сызранский. По данным военных, удары нанесены "для снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок топлива. На объектах зафиксированы взрывы и пожары.

Краснодарский НПЗ, по информации Генштаба, производит до трёх миллионов тонн нефтепродуктов в год и используется для снабжения российской армии. Мощности Сызранского завода составляют около восемь с половиной миллионов тонн.

Глава Краснодара подтвердил пожар на НПЗ из-за падения обломков беспилотников. По официальным данным, повреждена технологическая установка, площадь возгорания — 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Губернатор Самарской области сообщил о попытке атаки на предприятие в Сызрани, не уточнив последствий.

О падении дронов также сообщили в Тульской области и Адыгее. В первом случае пострадало производственное предприятие, во втором — повреждены частные дома и производственный цех, один человек ранен.

Минобороны России заявило, что за ночь силами ПВО уничтожены 86 украинских беспилотников в девяти регионах страны, а также над Чёрным морем и в аннексированном Крыму.





