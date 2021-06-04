Имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевой было заменено на "Российскую Федерацию" в выписке Росреестра о владельце дворца в центре Грозного. Обычно такая замена происходит в случае, когда государство скрывает информацию об имуществе высокопоставленных чиновников и их родственников. Ранее издание "Проект" назвало Хазуеву второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Расследование вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что, несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых – Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы: обе женщины трудоустроены чиновницами в администрации главы Чечни.

Дом, которым теперь по документам вместо Хазуевой владеет Российская Федерация, находится в элитном грозненском районе, где живут другие представители руководства Чечни. Его площадь больше 9 тысяч квадратных метров, во дворе расположен единственный в городе открытый бассейн. Рядом в 2020 году построена соборная мечеть, названная в честь отца предполагаемой жены Кадырова.

Изменение в реестре лишний раз подтверждает, что Хазуева действительно вторая супруга Кадырова, считают в "Проекте". "Вряд ли чиновники Росреестра стали бы называть "Российской Федерацией" рядовую женщину", – отмечают они.

Ранее в апреле с сайта российского Первого канала исчез сюжет о первом в Чечне конкурсе красоты, прошедшем в 2006 году. Хазуева участвовала в нём, из четырёх материалов о конкурсе удалён был только тот, в котором она появлялась в кадре.

В те же дни сайт "Проекта" подвергся хакерской атаке. А видеоверсия расследования сейчас заблокирована в ютьюбе по жалобе государственного чеченского телеканала.