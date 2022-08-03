Выборы премьер-министра Британии отложены из-за риска хакерской атаки

В Великобритании отложили выборы лидера правящей Консервативной партии, а также изменили процедуру голосования из-за риска хакерской атаки. Об этом сообщает The Telegraph. Новый лидер партии одновременно станет и главой правительства страны.
Консервативная партия Великобритании изменила первоначальный план, согласно которому члены партии могли менять свое решение во время голосования. Эта мера была приняла в связи с предупреждением Национального центра кибербезопасности. По данным The Telegraph, ведомство заявило о риске изменения бюллетеней хакерами. Издание также уточняет, что рекомендации носили общий характер относительно уязвимостей во время голосования – какой-то конкретной угрозы названо не было.
Согласно первоначальному плану голосования, члены партии могли проголосовать по почте или онлайн, а также изменить свое решение. Эта процедура открывала возможность для хакеров изменить голоса онлайн ближе к концу выборов. Теперь уникальный код каждого участника голосования будет деактивирован после принятия решения.
Бюллетени должны были отправить членам партии 1 августа, однако из-за изменения процедуры голосования отправка была отложена. Ожидается, что бюллетени могут быть доставлены 11 августа.
В Великобритании уже прошли пять туров выборов главы Консервативной партии, в результате осталось два претендента на пост: экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привел партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- Джонсон ушел в отставку после череды скандалов. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- В начале июня более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призвали вынести Джонсону вотум недоверия. Голосование прошло 6 июня, вотум вынесен не был. Однако более половины британских министров, включая нынешнего лидера гонки Риши Сунака, покинули свои посты, заявив, что более не готовы работать с Джонсоном. 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до объявления об избрании нового лидера партии 5 сентября.
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