Выборы премьер-министра Британии отложены из-за риска хакерской атаки

В Великобритании отложили выборы лидера правящей Консервативной партии, а также изменили процедуру голосования из-за риска хакерской атаки. Об этом сообщает The Telegraph. Новый лидер партии одновременно станет и главой правительства страны.

Консервативная партия Великобритании изменила первоначальный план, согласно которому члены партии могли менять свое решение во время голосования. Эта мера была приняла в связи с предупреждением Национального центра кибербезопасности. По данным The Telegraph, ведомство заявило о риске изменения бюллетеней хакерами. Издание также уточняет, что рекомендации носили общий характер относительно уязвимостей во время голосования – какой-то конкретной угрозы названо не было.

Согласно первоначальному плану голосования, члены партии могли проголосовать по почте или онлайн, а также изменить свое решение. Эта процедура открывала возможность для хакеров изменить голоса онлайн ближе к концу выборов. Теперь уникальный код каждого участника голосования будет деактивирован после принятия решения.

Бюллетени должны были отправить членам партии 1 августа, однако из-за изменения процедуры голосования отправка была отложена. Ожидается, что бюллетени могут быть доставлены 11 августа.

В Великобритании уже прошли пять туров выборов главы Консервативной партии, в результате осталось два претендента на пост: экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.