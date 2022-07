Плохо ли это для Украины? Блогеры обсуждают отставку Джонсона

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что подает в отставку. В блогах обсуждают подоплеку ухода колоритного политика и гадают, скажется ли его уход на политике Великобритании в отношении России и Украины.

Российские лоялисты и кремлевские чиновники злорадствуют.

Платон Беседин

ВЕЧЕРИНКА ОКОНЧЕНА, БОРИС ДЖОНСОН!

“I'm sorry, but the party's over”, - как пели Papa Roach. Вот и вечеринка Бориса Джонсона окончена. Ушёл в отставку. Вечеринки его во многом и погубили. То поедал сыры и распивал вино с коллегами, пока вся страна сидела на карантине. То вот министр Пинчер напился и приставал к мужикам, потащив за своей отставкой остальных. Но гульнули-то знатно!

Сейчас вам расскажут о политических причинах ухода Джонсона. О том, как это повлияет на Украину. Я о другом – о Борисе Джонсоне как о социокультурном феномене. Он во многом прославился своими телевизионными выходками, за что и получил кличку «клоун БоДжо». Да и вообще был очень кинематографическим персонажем. Напоминал и Остина Пауэрса, и Человека-пингвина (тот, который сыгран Дэнни Де Вито в «Бэтмене»), и извращённую версию Джонни Роттена из Sex Pistols на пенсии.

Джонсон был шутом, клоуном – возможно, самым успешным из того десанта фриков и клоунов, что захватили часть власти в мире

Но важно понимать: Джонсон – не выскочка, не частность, а отражение духа времени. В определённый момент фрики стали не просто трендом, но силой. Джонсон был шутом, клоуном – возможно, самым успешным из того десанта фриков и клоунов, что захватили часть власти в мире, где всё должно быть перевёрнуто с ног на голову, извращено и доведено до абсурда, где невозможно отличить мальчика от девочки, а Родину от супермаркета. Клоун - не безобидный шутник; нет, это ещё тот злодей. И он, кстати, весьма умён, образован. Как Джонсон читал «Илиаду»!

Помните Джокера из «Бэтмена»? Джонсон был вариацией на тему. Всё должно быть обсмеяно - и так разрушена любая ценность, а человек превращён в потребителя дурацких шоу. Задача такого потребителя – ржать, жрать и правильно голосовать. «Когда население обожает пошлости и нелепый вздор, когда серьезные общественные дискуссии превращаются в болтовню, когда народ становится аудиторией, а общественные дела — водевилем, нация сильно рискует…» - писал Нил Постмен, и в том суть новой антиутоппии.

Борис Джонсон был ведущим актёром этого водевиля. Теперь он уже не прима. И есть соблазн сказать, что с его уходом наметилась тенденция на реванш другого мира, но это будет неправдой. Придут новые Джокеры, новые шуты, чтобы вершить тиранию Красно-Чёрного Смеха. Однако этот клоун своё отработал. И хорошо.

Николай Травкин

Веди Борис Джонсон себя прилично и, глядишь, Игорь Иваныч Сечин его в совет директоров Роснефти взял бы, пожил бы в своё удовольствие…

Нет, дерзил постоянно, нарывался - вот снова на велосипеде и езди.

Украинцы провожают Джонсона в отставку с грустью, но и многие российские комментаторы отдают должное его харизме.

Константин Эггерт

Путин открывает шампанское в этот печальный для Украины и Центральной Европы день

Путин открывает шампанское в этот печальный для Украины и Центральной Европы день. С уходом Бориса Джонсона мир теряет одного из немногих политиков глобального масштаба, решительного и исторически образованного. Вы мне скажете, что внешняя политика британского правительства не изменится. В целом, да. А в важнейших деталях она во многом формировалась именно Джонсоном, с его широчайшим образованием, личной смелостью и крутейшим политическим опытом. Ни один из потенциальных сменщиков этими качествами не обладает (разве что Лиз Трасс внушает надежду). Случай Джонсона - доказательство того, как измельчала британская (и вообще европейская) политика в эпоху партийных машин, сверхспециализированного образования и вышедшего из берегов "вокизма".

Роман Генкин

Добавлю от себя: это был самый дружественный по отношению к нашей стране британский премьер.

При нём чуть ли не в разы вырос товарооборот между странами, а наши стартапы проникли на британский рынок, от чего выиграли обе стороны.

Дай Бог, чтоб, действительно, новый премьер был не хуже.

А Джонсону стоит сказать большое человеческое "спасибо": и за то, что я описал, и за чёткую позицию в вопросе поддержки Украины и сдерживания тронувшегося гэбэшника Путина.

Олег Пшеничный

Зеленский же просил без него решения насчёт Джонсона не принимать!

Наиболее рьяные российские патриоты без зазрения совести пишут, что причиной отставки Джонсона стала его безоговорочная поддержка Украины.

Рамзан Кадыров утверждает, что Борис Джонсон обогатился на войне России с Украиной.

Более умеренные лоялистские блоги внушают читателям, что для западных избирателей поддержка Украины в войне против России - далеко не самое важное.

Кирилл Шулика

так и должны уходить лидеры демократических цивилизованных стран, не справившиеся со своей работой

Я вижу, что по поводу того ухода Джонсона в трудную минуту событий на Украине больше всего переживают русские и украинцы. Мол, как так, подумаешь его подчиненный залез мужику в трусы, что его теперь, выгонять что ли, а как же Украина.

Все дело в том, что Запад, конечно, поддерживает Украину, но тем не менее для него важно то, что думают избиратели. В Британии, судя по опросам, думают, что Джонсон оборзел, поэтому консерваторам ничего не оставалось, кроме как инициировать его отставку. По сути, его заставить. Иначе они бы просто проиграли выборы.

В Германии вон чтобы не мерзнуть зимой, готовы чуть пересмотреть санкции против России и помочь получить оборудование для газопроводов. Почему? Потому что 47% немцев за снятие санкций с России.

Вы вот хотели демократию? Это она и есть. Никогда поддержка Украины, Конго, Сирии или чего угодно при демократии не будет идти против мнения избирателей.

Оппозиционно настроенные комментаторы напоминают, что демократия - это еще и сменяемость власти.

Карина Кокрелл-Фере

Борис Джонсон только что объявил о своей отставке лично, традиционно, перед дверью Даунинг стрит. Достойная речь. Достойное и правильное решение. Так и должны уходить лидеры демократических цивилизованных стран, не справившиеся со своей работой. Увы, в "великих странах", управляемых "великими вождями нации", этот нормальный, в общем, процесс, никогда не обходится без кровавого хаоса и насилия.

Именно поэтому демократии предпочтительнее.

Максим Дбар

Сила демократии не в том, что она ограждает от таких как Джонсон лгунов и популистов во власти, а в том, что заставляет уходить даже так бессовестно цепляющихся за пост политиков

Слез с табуретки и снял белое пальто

Александр Рыклин

Как это вообще можно - просто взять и отправить в отставку премьер-министра?

Ерунда какая-то...

Максим Горюнов

как говорят в таких случаях граждане объединенного королевства:

кто объявит по всему нашему королевству строгий карантин

и запретит нам встречаться с родными и близкими,

а сам тем временем у себя в красивом саду с сиренью и лужайкой

вместо с кучей сотрудников и сотрудниц

будет кушать торт, пить шампанское, шутить, гоготать

и слушать группу шведскую группу абба

и кто потом будем полгода нам в глаза врать что ничего этого не было,

тот будет нами отправлен в отставку

и станет одним из самых быстро уволенных премьеров за последние три века.

на том мы, граждане, стояли и стоять будем и да поможет господь тому кто нас не услышит

Даже кот, который постоянно живет в резиденции на Даунинг-стрит, успел проводить в отставку уже троих премьеров, отмечают блогеры.

Многие комментаторы уверены, что отставка Джонсона не повлияет на помощь Украине со стороны Великобритании и Запада.

Борис Пастухов

Удивительным образом комментарии отставки Джонсона с поста лидера Консервативной партии как в российском, так и в украинском сегменте Телеграм (а также в заявлениях официальных лиц РФ), связывают это событие с его активной позицией по вопросам войны в Украине, поставок ей оружия и санкций против России.

Политика Джонсона в отношении России и Украины - одно из немногих достижений, которое однопартийцы и население ставят ему в заслугу

Это, конечно, очень российско- и украинско-центричный взгляд на ситуацию. На практике, как раз политика Джонсона в отношении России и Украины - одно из немногих достижений, которое однопартийцы и население ставят ему в заслугу. Поводом к отставке Джонсона стала серия скандалов, в которых его неоднократно ловили на вранье сначала народу, потом народу и парламенту, потом народу, парламенту и своей партии и, наконец, на этой неделе народу, парламенту, партии и собственному кабинету. Причиной же - по моему скромному мнению - стало то, что Джонсон выполнил свою функцию. В тяжелой ситуации, когда стало очевидно, что осуществление Брекзита будет болезненно и неприятно, нужен был человек, готовый идти напролом, к которому "не липнет", и это же свойство оказалось полезно в преодолении ковидного кризиса. Теперь, когда ситуация "прорвана" и надо работать тонко и аккуратно, Джонсон оказался неудобен ни одной из сторон, кроме горстки таких же, как он, авантюристов в рамках партии (Надин Доррис и прочие).

Карина Кокрелл-Фере

Украину поддерживает Великобритания, ее народ и Парламент (единогласно), именно этим объясняются "украинские" действия Джонсона, а не наоборот.

Юрий Маловерьян

Некоторые френды и эксперты беспокоятся (а ещё более некоторые радуются), что изгнание Бориса порушит единый западный фронт поддержки Украины.

Кто именно из потенциальных преемников Джонсона бросится спасать лицо Путина?

Всё может быть, экспертам виднее, но хочу уточнить: кто именно из потенциальных преемников Джонсона бросится спасать лицо Путина и искать мира любой ценой? Трасс? Сунак? Уоллес? Гоув? Может, Суэлла Браверман?

Ещё. Борцам за традиционные ценности. БоДжо прогоняют не за то, что какой-то функционер тори пощупал пару других функционеров. Его прогоняют за необычайную широту взглядов на допустимое соотношение слов и реальности. Накопилось.

Юрий Касьянов

Ну, давайте и я напишу за Бориса. Великий человек. Неординарный, умный, смелый, жёсткий. Бабник и любитель кутежей. Одна причёска чего стоит. Почти Черчилль, но, увы, не алкоголик. У нас бы такого никогда не избрали.

В наше мутное время серых людей, когда скандалы важнее событий, такие личности, как Джонсон стоят дорого, творят ярко, и уходят быстро. К сожалению. Но для нас ничего не изменится. Поддержка Запада не станет больше, и не будет меньше.

Как и прежде, всё решают ВСУ.

Альфред Кох

Сразу скажу, что я его не люблю. Он позер, любит эпатаж, слишком переигрывает подражая Черчиллю и очень некрасиво себя повел по отношению Дэвиду Кэмерону и Терезе Мэй. К тому же он был мотором Брекзита, а я считаю, что это была ошибка, которая нанесла ущерб и ЕС и Великобритании.

Но я знаю, что в Украине к нему относятся очень хорошо за поддержку в войне и боятся, что Великобритания без Джонсона может ее ослабить. Вообще, опасения, что Запад может перестать поддерживать Украину в ее войне с Россией высказываются очень многими моими украинскими и российскими собеседниками. [...]

Но лично я, откровенно говоря, не верю, что Запад ослабит поддержку Украины безотносительно того, какие конкретно люди будут возглавлять правительства стран, входящих в это понятие - Запад. [...]

Западная бюрократия отличается от украинской и российской двумя важными особенностями. Во-первых, она в значительно меньшей степени подвержена коррупции, но зато и рисковать она не любит. Она значительно более дисциплинирована и любит ясные и простые задачи. Игра фантазии и изобретательность (тесно связанные с ответственностью) - это не ее конек.

Никакой новый премьер или президент не способен что-то поменять в этом несущемся локомотиве

А тут как раз все свелось к очень понятной и простой задаче: выделить денег, произвести оружие, поставить его Украине. Все. Точка. Тут западная бюрократия попадает в свою стихию. Там где русско-украинский бюрократ видит не только шикарные откаты, но и риски для себя (А вдруг поймают? А что делать когда спросят результат, а его нет?), западный бюрократ видит абсолютно простую задачу, которая не перегружает его ответственностью: получи деньги (понятно у кого и сколько), проведи тендер (понятно по каким правилам), подпиши контракт с победителем (типовой контракт прилагается). [...]

Никакой новый премьер или президент не способен что-то поменять в этом несущемся локомотиве. И тогда уже, например, абсолютно бессмысленная и даже вредная военная помощь Афганистану будет идти и идти годами. Будут меняться президенты, они будут обещать закончить войну в Ираке, а она будет продолжаться, они будут хотеть закрыть тюрьму в Гуантанамо, а она будет работать как ни в чем не бывало и т.д.

Так вот: бюрократическая машина Запада набрала обороты для военной помощи Украине. Она долго раскручивалась и, наконец, раскрутилась. И теперь нужны сверхусилия для того чтобы ее остановить. И в любом случае это получится не сразу. Деньги выделены, контракты подписаны, логистика выстроена, рабочие работают, компании потирают ручки в ожидании барышей, сенаторы произносят красивые речи - кому сейчас придет в голову все это останавливать?

Есть и комментаторы, уверенные, что преемник Джонсона будет проводить в отношении России еще более жесткую политику.

Евгений Понасенков

Совершенно очевидно, что к отставке Бориса Джонсона привел заговор политических псевдоэлит. Все эти убогие глупости про мелкие приставания его коллеги – вообще не тема для обсуждения разумными людьми. Причем, заговорщиками были не столько его враги-леваки, сколько однопартийцы. Так часто бывает. Сам же Джонсон – яркая личность, с характером, нестандартным мышлением и политической волей. Он, безусловно, уже вошел в большую историю Англии и Европы. Примечательно, что среди его предков были и русские, а сам он называл себя русофилом – и во многом действительно им является. Полагаю, что при его преемнике политика правящего Кабинета в отношении нынешнего правительства России может стать более жесткой (то есть местные газэтки рано обрадовались, но у них и мало вариантов разрешенной графомании по этой теме).

Илья Вайцман

Сдается мне, плюшевый, что через пару-тройку месяцев вся эта [....], заходящаяся сегодня в экстазе по поводу отставки британского премьер-министра, будет с тоской и ностальгией вспоминать умеренного и осторожного Бориса Джонсона....

Иннокентий Буковский

Ничего хорошего для России от смены премьер-министра Великобритании не будет.

С либералами отчасти совпадает в своих ожиданиях и Александр Дугин.

Впрочем, большинству комментаторов возможные кандидаты на пост премьера шутов уже не напоминают.

Борис Пастухов

Что касается Украины и России, то политика изменится едва ли, консенсус консервативной партии не поменялся, а один из главных кандидатов на должность Премьера - нынешний министр обороны, Бен Уоллес. Уоллес, надо отметить, профессиональный военный, не отличающийся многословием, оценивал вторжение России в Украину как «зеркальное повторение фашизма и тирании нацистов во второй мировой», а в разговоре с российскими пранкерами заявлял о готовности поддерживать вступление Украины в НАТО.

Однако даже если политика Лондона не изменится, преемнику Джонсона, вероятно, первое время будет не до Украины, пишет Екатерина Котрикадзе:

Сейчас в списке основных претендентов Джереми Хант - бывший министр здравоохранения и иностранных дел. Его называют наиболее умеренным и «безопасным» из возможных кандидатов.

внутриполитический кризис отвлекает внимание Лондона от войны

Саджид Давид: первым покинул кабмин Джонсона в среду, сложив с себя полномочия главы минздрава, и теперь очень громко высказывается, вступая в прямые перепалки с бывшим лидером.

Канцлер Риши Сунак - второй по степени влиятельности человек в Вестминстере, популярный борец с ковидом.

Но интрига в том, что одним из основных потенциальных преемников называют Элизабет Трасс, ныне министра иностранных дел Великобритании - ту, что посчитала Воронежскую и Ростовскую области территорией Украины. Но впоследствии сделала множество острых, бескомпромиссных заявлений в поддержку Киева.

После смены власти в Великобритании и в случае перехода кресла к Элизабет Трасс политика Лондона вряд ли кардинально изменится. Однако внутриполитический кризис отвлекает внимание Лондона от войны. И это для Украины плохая новость.