"Вёрстка": Минобороны РФ уволило трёх генералов, отвечавших за форму

Три генерала уволены из Минобороны за плохое качество военной формы. Ведомство привлекло нового подрядчика. Его владелец может быть связан с рейдерским захватом компании по пошиву одежды, а цены на пошив одежды превышают аналоги в три раза. Об этом пишет "Вёрстка" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в министерстве.

Собеседники издания рассказали, в январе в Минобороны состоялось совещание при участии главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. На встрече обсуждалось качество военной формы, которая поставляется сейчас – в том числе в зону боёв на территории Украины.

Военные на совещании раскритиковали крой и швы формы. По их мнению, спецодежда не отвечала требованиям теплоизоляции, военнослужащие в ней жаловались на холод и неудобство, пишет "Вёрстка".

Недовольство Шойгу и Герасимова было так велико, что в результате совещания были уволены трое генералов, отвечающих за работу служб в тылу.

Взамен раскритикованных производителей Минобороны выбрало нового — компанию "Гардарика". Владеют фирмой22-летний Артём Степаненко и Иван Сильченко. Степаненко, судя по данным из соцсетей, в 2018–2019 годах служил в Преображенском полку, а также учился в МГИМО. Региональное издание 76.ру называло его сыном замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко, который также занимал пост главы правительства Ярославской области.

Степаненко и Сильченко владеют ещё тремя компаниями —"Артив", "Ги" (обе созданы в 2022 году) и "Беркана". У всех перечисленных компаний нет данных о заключённых контрактах, пишет "Вёрстка".

"Беркану" в 2012 году создала конструктор одежды Анна Хараман, следует из данных СПАРК. С самого начало оно разрабатывало дизайн и шило тактическую одежду. В 2020 году Степаненко и Сильченко стали новыми совладельцами компании. Тогда же Хараман покинула состав её владельцев, а позднее сообщила, что потеряла контроль над компанией и создала новую "ЧеGлок".

СМИ обратили внимание, что цены на сайте "Гардарики" действительно выше, чем у аналогичных предприятий. После критики компании в прессе и соцсетях цены с её сайта исчезли, пишет "Вёрстка".

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