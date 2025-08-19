"Вышка" займётся методикой, связанной с "традиционными ценностями"

Научно-исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) займётся разработкой и внедрением "научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям", пишут во вторник "Ведомости".

По данным издания, в конце июля университет выиграл соответствующий тендер за 10 миллионов рублей. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта "ГЦОЛИФК".

В техническом задании к закупке указано, что сейчас в России нет системных подходов к измерению уровня принятия традиционных ценностей среди молодежи. Помимо этого, нет способа выявить "риски деструктивного и противоправного поведения" на основе анализа ценностей. Поэтому разработка методики оценки и мониторинга должна закрыть этот пробел, а также способствовать "укреплению духовно-нравственного фундамента общества", полагает заказчик.

Пока, как отмечается, речь идёт о разработке методики для спортивных вузов, впоследствии её могут "масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования".

В сообщении "Ведомостей" содержится ссылка на указ российского президента Владимира Путина об "основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" от ноября 2022 года. В документе к так называемым традиционным ценностям относятся в том числе "патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм".

В рамках политики укрепления "традиционных ценностей" в России, как отмечал телеканал Настоящее время, объявили экстремистской организацией несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ", а также приняли законопроект о запрете распространения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.



