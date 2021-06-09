Выстроить по вертикали власти. Новый скандал вокруг праймериз ЕР

Праймериз "Единой России" (состоялись на последней неделе мая) обрастают новыми региональными скандалами. Опубликована запись совещания, на котором люди, чьи голоса похожи на представителей администрации подмосковного Подольска, требуют от присутствующих обеспечить участие подольских врачей во внутренних выборах кандидатов от партии власти.

Ввести в понимание

"Тема сегодняшнего совещания – предстоящие выборы, в сентябре месяце, они будут непростыми" – так начинается аудиозапись, которую в понедельник, 7 июня, опубликовал Алексей Старчак, депутат от "Яблока" Совета депутатов городского округа Подольск.

Депутат рассказал Радио Свобода, что, по его сведениям, запись была сделана в 20-х числах апреля. Это была встреча представителей городской администрации и руководителей медучреждений. Старчак выложил на YouTube 11-минутный ролик, в распоряжении Радио Свобода есть полная аудиозапись – судя по ней, встреча заняла 40 минут.

По мнению Старчака, голос человека, который начинал беседу, похож на голос Александра Юрьевича Скобенникова, замглавы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения.

"Подготовку мы начали заранее. Частично [процесс] будет складываться из электронного голосования, которое произойдет в конце мая. Сейчас, чтобы ввести вас в понимание, как этот процесс осуществляется, что для этого нужно и как правильно его организовать, какая форма отчетности будет, чтобы действительно понимать тот процент, который действительно зарегистрируется – мы вам информацию доведем. Николай Николаевич, передаю вам слово", – говорит голос, предположительно принадлежащий Скобенникову.

"Николай Николаевич", по предположению Старчака – это Николай Николаевич Тупикин, начальник управления потребительского рынка администрации Подольска.

Вы персонально каждое утро должны начинать с этого

"Как Александр Юрьевич сказал, впереди выборы. Сейчас – так называемые праймериз, внутрипартийное голосование партии "Единая Россия". Чем мы занимаемся – это вот для этого. [...] Это ваши сотрудники в большом количестве. Работу надо выстроить четко по вертикали власти. Главный врач персонально за свой список, который вы получили, несет ответственность – чтобы каждый его человек зарегистрировался. А кто не зарегистрировался – по каким-то причинам не получается – он [главный врач] должен тоже пометить. Сразу скажу: все программные продукты в нашей стране имеют определенные трудности. Нужно поручить вашему айтишнику, чтобы он тоже оказывал содействие. [...] Человек должен пройти по ссылкам и зарегистрироваться, это очень-очень важно. Каждый день в 17 часов вы будете направлять [нам отчет], согласно вашего списка, сколько людей зарегистрировалось. Отчетность – прикрепленный скриншот. [...] Средства связи – WhatsApp, электронная почта – не принципиально. Если вы это кому-то поручите – дело не пойдет. Вы персонально каждое утро должны начинать с этого", – говорит голос, предположительно принадлежащий Тупикину.

От этой темы не уйдем

В силу колоссальной загруженности это будет вызывать недовольство, раздражение у людей

"Понятно, сейчас в городе идет реорганизация. [...] Мы раздали вам списки сотрудников, работающих в ваших учреждениях. [...] Собираются руководители подразделений, заведующие, кадровые службы и айтишник. Каждому заведующему дается список сотрудников его отделения, и он уже проводит работу с людьми. [...] Заведующие в 16.00 подают списки: вот, сегодня у меня пять человек регистрацию прошли – Иванов, Петров, Сидоров. И подтвержденные скрины. Главный врач перекидывает это нам. Тогда мы можем отслеживать, что процесс пошел. Понятно, что в силу колоссальной загруженности это будет вызывать недовольство, раздражение у людей. Но мы прекрасно понимаем, что всё равно от этой темы не уйдем. [...] Все мы проходили это уже не раз, выборов у нас было много. Но эти выборы – ключевые. Почему? Ситуация по прошедшим выборам в течение года складывалась достаточно напряженной. Активно лоббирует себя [...] оппозиция, подходит к подготовке очень серьезно. Задача [у них] только одна – все это сорвать, расшатать. Если в государственную и областную думы придут некомпетентные люди – однозначно, это усугубит и так непростое положение, которое есть на сегодняшний момент", – продолжает голос предположительно Скобенникова.

Получить комментарии предполагаемых участников записи не удалось: Скобенников и Тупикин на звонки и смс с предложением дать комментарий Радио Свобода по ситуации с праймериз ответили отказом, сославшись на занятость. Аналогичным образом поступили руководители нескольких учреждений здравоохранения: главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян заявил Радио Свобода, что не дает комментарии по телефону. Главврач Подольской городской поликлиники Наталья Архипова и главврач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова отказались разговаривать с Радио Свобода, сославшись на занятость.

Привести родственников

Собеседник Радио Свобода из Подольска, работающий в медицинском учреждении, на условиях анонимности рассказал, как проходили праймериз "Единой России" в городе и действительно ли врачей принуждали к участию в них:

Кто совсем не справился – в процессе здорово волнуясь – отдавал телефон, и за него нажимали все нужные кнопки

– У нас все скинули на заместителя по безопасности – ему все должны были отчитаться в кратчайшие сроки. Просили к праймериз привлекать даже родственников: того, кто больше приведет, обещали отметить. Ну и всем сотрудникам тем более велели зарегистрироваться. Как вы понимаете, в нашей доблестной медицине много кто старше 65 лет, и для них это было пыткой. Авторизоваться на праймериз через "Госуслуги" и прислать скриншот – непростая задача для пожилого человека. Кто совсем не справился – в процессе здорово волнуясь – отдавал телефон, и за него нажимали все нужные кнопки, – рассказывает он.

Собеседник Радио Свобода предполагает, что интерес руководства подольской медицины к праймериз был обусловлен тем, что один из кандидатов непосредственно связан с системой городского здравоохранения.

– Особенно страшно, что это происходит в условиях пандемии. Врачи измучены, проявляют настоящий героизм, а их заставляют заниматься не работой, а неизвестно чем. Надеюсь, органы следствия проведут соответствующие экспертизы и установят виновных, – говорит опубликовавший аудиозапись депутат Алексей Старчак.

Александра Захарова, пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей", рассказала Радио Свобода, что сигналы о том, что от врачей требовали регистрироваться на праймериз "Единой России", поступали из некоторых регионов, но так происходило не по всей стране.

– Наши ребята из Краснодарского края рассказывали, что у них в рабочем чате писали: "давайте, регистрируйтесь". Но, по нашим данным, там эта история развития не получила, – рассказывает Захарова.

Но не только врачей правящая в России партия старалась привлечь к участию в ее внутренних партийных выборах. В конце мая профсоюз "Учитель" опубликовал обращение к Дмитрию Медведеву как к лидеру "Единой России" с просьбой не принуждать педагогов к участию в праймериз. Сообщения о таких случаях поступали в профсоюз из аннексированных Россией Крыма и Севастополя, Калининградской области, Башкирии, Санкт-Петербурга, Омской области, Алтайского края, Республики Марий Эл, Камчатского края, Орловской и Московской областей, Республик Мордовия и Чувашия, Красноярского края.