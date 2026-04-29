Взгляд с экрана. ФСБ против эксперта российских ток-шоу Виктора Олевича

8 апреля частый гость российских пропагандистских ток-шоу Виктор Олевич написал в своих соцсетях, что покинул Россию под давлением ФСБ.

"Причины – отказ от сотрудничества, отказ от получения гражданства РФ. Давление оказывалось несмотря на то, что я располагаю информацией, чувствительной для государства", – заявил он.

В этом же посте он опубликовал данные людей, причастных, по словам Олевича, к его преследованию, а также обратился за помощью к властям Соединенных Штатов, гражданином которых он является и которые он ранее неоднократно критиковал в эфире российского телевидения.

Биография и заявления Виктора Олевича

Олевич родился в Одессе в 1978 году. Окончил отделение русистики Темпльского университета в Филадельфии. С 2010 года стал регулярно посещать Россию, а окончательно, по его собственным словам, переехал туда в 2015 году "вопреки материальным интересам".

Как минимум один раз, в рамках пресс-тура по "Новороссии" в 2015 году, посетил так называемую "ДНР", где выступил на местном телевидении, фотографировался с сепаратистами, российским имперским флагом, установленным на вершине Саур-Могилы, за которую в 2014 году велись ожесточенные бои, а также в здании Донецкой ОГА на фоне таблички с текстом "Русскую душу ногами пиная, ты помни, фашист, про 9 мая!"

Олевича неоднократно приглашали на различные телешоу в качестве эксперта-американиста. В последние годы он чаще всего становился гостем передачи "Место встречи" на НТВ, которую ведут Андрей Норкин и Иван Трушкин, но с конца 2025 года не появлялся там. Являлся экспертом "Центра актуальной политики".

Олевич регулярно критиковал страны Запада и, в частности, США. Утверждал, что "Запад никогда не перестанет спонсировать русофобскую власть на Украине" и что уровень антироссийских настроений на Западе якобы настолько высок, что американцы и европейцы "действительно готовы пойти на определенные жертвы, чтобы нанести России ущерб".

Реагируя на визит тогдашнего президента Польши Анджея Дуды в Киев и его выступление в Верховной Раде Украины, Олевич сказал, что "при желании можно сделать так, чтобы заседания Верховной Рады в этом здании не проходили больше. И кроме того, можно сделать так, чтобы различные лидеры, от Джонсона до Дуды, в Киев больше не прилетали, при этом не ставя под сомнение безопасность этих лидеров". После этого ведущий шоу Андрей Норкин пожал Олевичу руку и сказал, что "считал так же уже сто лет".

При этом он иногда позволял себе ставить под сомнение успешность так называемой "СВО", как официально называют в России войну против Украины. "Российским войскам до разделительной линии по Днепру сейчас как до Марса", – заявлял Олевич в 2022 году. "Причин для [украинцев] капитулировать или опасаться, что Россия займет Киев, в ближайшее время нет", – говорил он в 2023-м. Тогда же на Олевича даже написали публичный донос – за фразу "Победа – это скорейшее завершение спецоперации".

Преследование и отъезд

Виктор Олевич рассказал, что в середине декабря к нему в дом "прислали провокатора": когда он выходил из квартиры, его под дверью поджидал выпивший мужчина, который потребовал пожать ему руку, а потом стал громко говорить, что эксперту "нужно привести в порядок свои дела" и что "на него все жалуются". Олевич пошел к лифту, а мужчина продолжал кричать на него.

В середине января Олевич получил сообщение в Telegram от Александра Монаенкова, своего давнего знакомого и одного из тех, кого он в своем посте обвинил в преследовании. Согласно доступной информации, Монаенков – в прошлом один из лидеров "Молодой гвардии Единой России", член Общественной палаты РФ 3-го состава (2010 – 2012), а ныне – заместитель главы управы по работе с населением района Строгино города Москвы. Олевич называет его сотрудником ФСБ. Олевич отмечает, что Монаенков вместе с Андреем Татариновым (был одним из лидеров "Молодой гвардии Единой России", с 2013 года выступал в СМИ как директор Центра актуальной политики. Олевич также называет его сотрудником ФСБ) в 2010-е годы руководил Центром актуальной политики, который "занимался решением внешне- и внутриполитических задач государства". Экспертом этого центра выступал и сам Олевич.



В этой должности Монаенков выполнял разные задачи и направлялся туда, "куда родина пошлет". Например, говорит эксперт, их направили в Российский государственный социальный университет, где они с Татариновым должны были собирать компрометирующую информацию на ректора Наталью Починок. Помимо этого, говорит Олевич, они курировали иностранных студентов в этом университете.





Независимого подтверждения информации о целях их "командировки" и курирования студентов в РГСУ нет, но Починок действительно была уволена в 2021 году после проверки, а Монаенков, судя по его страничке в Facebook, до сих пор работает там начальником управления.



По словам Олевича, в управе Строгино Монаенков курировал вопросы "частичной мобилизации". Собеседник называет его сотрудником ФСБ.





Монаенков сказал Олевичу, что у него есть "очень ресурсное предложение" для эксперта и пригласил встретиться. Политолог рассказал, что подобные предложения поступали ему регулярно, но с 2019 или 2021 года В разных фрагментах интервью Олевич называет разные даты. он не принял ни одного из них. По словам Олевича, он не хотел принимать предложение и на этот раз, но "ему тоже было что обсудить", поэтому спустя пару дней они с Монаенковым встретились в ресторане.

На встрече Олевич объяснил своему товарищу, что отказывается от всех поступающих предложений, которые якобы "сыпались на него как из рога изобилия", из-за оказываемого давления.

Что за предложения "сыпались" на Олевича? Характер предложений о "сотрудничестве", по словам Олевича, был абсолютно разный. Например, в 2024 году с ним связался Владимир Евсеев из Института стран СНГ и предложил работать в его отделе, но Олевич отказался, потому что посчитал, что предложение "является этапом для чего-то большего, о чем ему пока не говорят". Евсеев якобы более месяца пытался уговорить Олевича в крайне навязчивой форме, но тот отказывался. В 2023 году ему предложили встретиться с сотрудником Администрации президента: там ему хотели поручить поиск научных сотрудников из иностранных государств, которые согласились бы приехать на оккупированные территории Украины и встретиться с местными учеными. "Очевидно, что идея была в том, чтобы легитимизировать российское присутствие на этих территориях. Хотя эта идея сама не была вербализована, но это было очевидно", – говорит он. Помимо этого, Олевичу предлагали "писать записки" перед выборами президента России на оккупированных территориях Украины в 2024 году, а также составлять идеологические материалы для российских силовых структур – еще в 2019 году. От всех предложений Олевич якобы отказывался.

"Я сказал, что если государство действует по отношению ко мне как к некоему враждебному объекту, то почему я должен принимать какие-то предложения от государства, чтобы ему помогать?"

В ходе этой встречи Монаенков также уговаривал собеседника получить российское гражданство, но и от этого Олевич, по его утверждению, отказался. Он рассказал Радио Свобода, что долгое время хотел получить паспорт РФ, поскольку связывал свою судьбу с Россией, и для него гражданство было важным шагом и "идеалистическим моментом". До полномашстабного вторжения России в Украину Олевичу по его словам отказывали в его получении, а после, наоборот, стали активно предлагать. В ходе последней встречи Монаенков сказал Олевичу, что "было бы правильно" получить российский паспорт.

"За эти годы мое отношение к российскому паспорту изменилось. Я очень хорошо знаком с историей писателя Фазиля Искандера и его семьи. Он отказался принимать советское гражданство, и его депортировали из Советского Союза, а два его брата согласились принять советское гражданство и позже были расстреляны. Такую перспективу я считал не очень привлекательной", – рассказал Олевич (в действительности эта история произошла не с самим Искандером, а с его отцом, у которого было иранское подданство).

Беседа продолжалась несколько часов, но из-за отказа Олевича сотрудничать Монаенков якобы так и не рассказал ему, в чем же заключалось "предложение". Олевич в ответ попросил оставить его семью в покое.

"Я им объяснил, что я в этом году уже на телевидении не бываю. Я сидел дома, общался со своей женой и играл с трёхлетней дочерью. Я хотел бы, чтобы от меня просто отстали: не тревожили меня, не угрожали, ничего не делали. Просто оставили меня в покое", – рассказал он.

2 февраля на выходе из квартиры Олевич вновь встретил на лестничной площадке того же мужчину, который ранее уже поджидал его под дверью. Тот опять требовал пожать ему руку, а после отказа не давал Олевичу пройти дальше.

После этого эксперт "понял, что его не оставят в покое", и уже утром 4 февраля покинул Россию. Потом он некоторое время был в Греции, а сейчас находится в США.

В своем посте Олевич также обвинял в преследовании "Диму" и "Игоря". Изданию Insider удалось подтвердить, что "Дима" или Дмитрий Ушаков действительно является сотрудником ФСБ. "Игоря Кузнецова" найти не удалось: Олевич рассказал, что это не его настоящее имя. Собеседник утверждает, что "Игорь" является заместителем Ушакова.

Какую именно роль в давлении на него сыграли Ушаков и "Игорь", Олевич так и не рассказал, но отметил, что они оба работали в связке с Монаенковым, не уточнив, что это значит, и отказавшись приводить дальнейшие подробности.

В разговоре с Ради Свобода Олевич не привел никаких конкретных примеров давления на него, кроме двух встреч с незнакомым человеком на лестничной клетке.

В своем посте Олевич также рассказал о "чувствительной информации", которой он обладает, но заявил Радио Свобода, что она "не будет разглашена в таких обстоятельствах".

"Я послал сигнал. Я думаю, что этот сигнал... Хочется надеяться, чтобы он был считан. Этим ограничусь", – заявил он.

Мне не близко морально-этическое восприятие действительности

На вопрос о том, нет ли противоречия между тем, что Олевич на протяжении многих лет критиковал США и называл их, в частности, "нашим главным геополитическим противником", а теперь попросил у "главного противника" помощи, Олевич ответил, что ему "не близко морально-этическое восприятие действительности".

"Я гражданин Соединённых Штатов Америки, у меня нет российского гражданства и никогда не было. Я испытывал на себе преследование со стороны российских спецслужб, и, разумеется, для обеспечения собственной безопасности я обратился к тем, кто мою безопасность мог бы потенциально обеспечить, к Соединённым Штатам Америки", – пояснил он.

"Все всё понимают". Что происходит за кулисами российских пропагандистских шоу

Виктор Олевич принимал участие в целом ряде российских ток-шоу, но в последнее время в основном участвовал в программе "Место встречи" на НТВ. Ее ведут Андрей Норкин и Иван Трушкин.

Попасть в такое шоу и стать постоянным экспертом – непростая задача, говорит Олевич. Он рассказал, что для этого нужны "заинтересованные люди" из президентской администрации, Госдумы или силовых и государственных структур. Подобные люди, по словам собеседника, "определяют и поддерживают" нахождение экспертов там.

При этом узконаправленные специалисты, которые не появляются в шоу постоянно, действительно могут быть ни с кем не связаны – их могут звать, чтобы сделать программу более живой и актуальной.

Целый ряд экспертов, по словам Олевича, после начала "СВО" отказался участвовать в программе из-за невозможности высказывать там собственное мнение. Настроения на подобных передачах Олевич описал словами "Все всё понимают".

"Речь же идёт о специалистах – людях, которые либо занимаются международными отношениями, либо экспертной деятельностью в каких-то внутриполитических или внешнеполитических ареалах, либо это депутаты. Это в основном прагматики, люди более-менее хорошо информированные и не являющиеся объектами какой-то пропаганды", – считает Олевич.

Он вспоминает, не приводя примеров, что в начале российского полномасштабного вторжения на шоу присутствовали люди, которые "жестко выступали против войны и использовали те выражения, которые в сегодняшнем эфире никто не произнесет".

"Не потому, что взгляды этих людей как-то изменились, а потому, что если бы они сегодня так говорили, то для них очень стремительно настали бы серьёзные последствия", – объясняет он.

Часть участников шоу считают, что "хоть война против Украины и катастрофа, но если решение о нападении было принято, то стране лучше победить", говорит Олевич.

"Есть те, кто просто амбициозен и хочет какими-то крайне агрессивными заявлениями, скажем так, создать определённый ореол вокруг своего имени, быть замеченным, получить какие-то карьерные бонусы ", – продолжает эксперт.

При этом понять искренние мотивы людей на ток-шоу сложно, считает Олевич, поскольку на них, в том числе среди экспертов, немало сотрудников и информаторов спецслужб, которые пытаются собирать информацию. Поэтому гости и ведущие между съемками ведут себя сдержанно и избегают острых заявлений.

В последнее время, говорит собеседник, цензура внутри передач усилилась.

"Раньше было посвободнее, можно было больше перечить, не соглашаться", – жалуется он.

При этом никаких прописанных ролей в подобных передачах нет, уверяет Олевич, а экспертов практически никогда не инструктируют перед эфирами о каких-то запретных темах.

Есть одно главное правило, очень простое: нельзя критиковать первое лицо

"Есть одно главное правило, очень простое: нельзя критиковать первое лицо, – говорит эксперт. – Об этом не нужно постоянно напоминать, это всем и так очевидно. Просили не говорить о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина. [В числе запретных тем] был еще скандал на яхте Дерипаски с Настей Рыбкой и Сергеем Приходько, советником Путина по внешней политике".

Помимо этого, говорит Олевич, российская пропагандистская машина выстроена настолько эффективно, что люди во всех редакциях прекрасно знают, "у кого из экспертов какое мнение по каждому вопросу", поэтому их могут звать в зависимости от той реакции, которая нужна редакторам шоу. "Если же какая-то нежелательная реакция не нужна, человека просто не позовут, и не надо его ни о чем предупреждать".

Олевич назвал "мифом" высокие зарплаты экспертов на пропагандистских передачах. "Кто-то ходит платно. Некоторые эксперты могут и вовсе ничего не получать. Кто-то вообще может прийти за популярностью. Цифры я называть не буду, они очень сильно отличаются, но каких-то огромных сумм там нет".

В 2023 году журналист Илья Шепелин утверждал, что рядовые эксперты, "не звезды", могли получать за одно посещение шоу 200-300 долларов (около 20-30 тысяч рублей по курсу на 2023 год). Олевич не ответил на вопрос Радио Свобода о том, идет ли речь о десятках или сотнях тысяч рублей за эфир, но повторил, что "огромных сумм там нет".

При этом Олевич отметил, что ведущие ток-шоу действительно получают значительно больше, но при этом у них "гораздо меньше свободы".

"Если вы участник ток-шоу, вы можете сказать то, что хотите, пусть и с элементами самоцензуры, но, тем не менее, если вы чего-то говорить не хотите, вы не скажете. Что касается ведущих, то у них такой свободы нет. Они ведут программу по сценарию и говорят то, что от них ожидают. В противном случае последствия для них будут стремительными, немедленными и очень жёсткими".

При этом, говорит Олевич, ведущие шоу "Место встречи", как и его участники, "всё понимают". Эксперт отмечает, что Андрей Норкин – выходец из старого либерального НТВ. Иван Трушкин, по словам Олевича, "патриот России, но либерал".

На вопрос о том, почему такие "понимающие люди" с широкими финансовыми возможностями продолжают сниматься в пропагандистских передачах или вообще не уедут из страны, если они не согласны с происходящим и не хотят в нем участвовать, Олевич ответил так:

Это люди, в принципе, либерального склада, которые "попали" благодаря своим амбициям и желаниям встроиться в ту систему, которая есть, потому что другой нет

"Они граждане Российской Федерации. Они находятся под санкциями Согласно имеющейся информации, Андрей Норкин находится под санкциями Украины и Канады, информации о санкциях против Трушкина в открытом доступе нет.. Они куда уедут? В других странах они имеют не самую положительную репутацию. Я не думаю, что им вся эта ситуация нравится. Они люди, которые любят путешествовать. Они часто бывали за границей, отдыхали. Один из них вообще очень любил отдыхать в Европе. Это люди, в принципе, либерального склада, которые "попали" благодаря своим амбициям и желаниям встроиться в ту систему, которая есть, потому что другой нет".

Сам он говорит, что не чувствует собственной ответственности за участие в пропагандистских ток-шоу, разжигающих ненависть к Украине и Западу. Он считает, что благодаря участию них у него на протяжении ряда лет была возможность говорить с миллионами обычных россиян, которые "не стали бы заходить на сайт Радио Свобода, читать оппозиционные издания или пользоваться VPN", потому что "им не до этого".

"У меня была возможность говорить то, что большинству, подавляющему большинству людей в России говорить в СМИ нельзя, а многие такое и в обычной жизни не скажут, не то что в эфире телеканала! Пока участвовать было возможно, это было полезно", – говорит он.

Почему Россия проиграла и что Олевич думает о Путине

Виктор Олевич считает, что Россия уже проиграла войну в Украине, поскольку цели политического руководства – возвращение Украины в геополитическую орбиту России и полный захват Луганской и Донецкой областей – не были выполнены.

"Мы видим, что возможности взять Киев у Российской Федерации нет, это уже и не предполагается, то есть основная задача уже не может быть решена. Более того, у России нет возможности захватить областные центры Запорожской и Херсонской областей, которые по Конституции российские. За время "СВО" российская армия смогла захватить только один областной центр, Херсон, но затем она его сдала".

Даже несмотря на то, что Россия уже контролирует практически всю территорию Луганской области, Донецкую область ВС РФ не могут захватить уже пятый год, говорит Олевич. Это означает, что даже изначально второстепенная, по его мнению, цель "СВО" не была выполнена, но и ее достижение не принесет победу России.

Победы России в этой войне нет и, очевидно, не будет. Были поставлены одни цели, а вышло все наоборот

"Вместо превращения Украины в пророссийское государство вроде Беларуси она, напротив, стала благодаря войне еще более антироссийской. В Украине до 2022 года было больше людей, симпатизирующих России, чем сейчас.

Украина вместо того, чтобы пройти через какую-то форму демилитаризации, напротив, стала намного сильнее с военной точки зрения. Ее армия приобрела такой опыт в этой войне, которого нет у большинства стран Европы и большинства стран Запада. Мы видим, что уже даже представители некоторых стран НАТО чему-то готовы поучиться у украинской армии.

Это реальность, абсолютно противоположная тому, что планировалось российскими военными и политическими планировщиками. Мы видим, что вопреки стремлению не пустить НАТО ближе к российским границам, две страны – Швеция и Финляндия – вступили в НАТО в результате войны.

Если мы смотрим на экономическую ситуацию в России, то очевидно, что экономика этой войной очень серьёзно надорвана. Поэтому победы России в этой войне нет и, очевидно, не будет. Были поставлены одни цели, а вышло все наоборот", – размышляет Олевич.

Недавно провластный блогер Илья Ремесло выступил с резкой критикой Владимира Путина. Помимо прочего, он заявил, что рассчитывает на скорые политические перемены в течение 2026 года.

Говоря о том, насколько взгляды Ремесло отражают общие настроения среди экспертов пропагандистских ток-шоу, Олевич заметил, что ситуация за последнее время действительно ухудшилась, а "решений от властей, которые могли бы изменить положение, не просматривается". Россия, по его мнению, сейчас движется к "точке бифуркации": либо в стране в ближайшие 18–24 месяцев начнутся серьезные изменения, связанные с элементами демократизации и либерализации, либо произойдет окончательная трансформация страны из авторитарной в тоталитарную, "похожей на сталинский СССР 1930-х годов или огромную Северную Корею".

В 2016 году в интервью изданию "Правда.ру" Виктор Олевич назвал президента России Владмиира Путина "эффективным лидером, способным коренным образом изменить российскую реальность, при всех проблемах изменить экономическую ситуацию в России, политическую структуру российского общества, в том числе перевооружить российскую армию, радикально изменить ее и усилить ее боеспособность". Мы спросили политолога, изменилось ли его отношение к российскому президенту.

По его мнению, в первые два президентских срока и в период, когда Путин был премьер-министром, то есть с 2000 по 2012 годы, он действительно показал себя как "эффективный управленец".

"Он смог воспользоваться теми возможностями, которые судьба предоставила России для того, чтобы реформировать российскую экономику, используя идеи либеральных экономистов. Реформировать другие части российского общества, модернизировать его. Это не означает, что не делалось никаких ошибок: их не делает только тот, кто не делает ничего, но сравнить эффективность Путина как лидера России в 2004 году и его эффективность в 2026 году невозможно.

Решения принимаются сейчас совершенно иначе. Совершенно другое восприятие страны у президента Путина, другое восприятие реальности. Количество фундаментальных ошибок, которые делает президент России, не позволяет прийти к выводу о том, что Россия при нынешней власти сможет долго в этой ситуации находиться", – считает бывший участник пропагандистских шоу на российском телевидении Виктор Олевич.