Более двух тысяч человек подписали заявление Конгресса интеллигенции России против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" был опубликован 30 января. Под ним поставили свои подписи многие известные люди. Радио Свобода поговорило с несколькими из них о том, кому адресовано это заявление, и как можно избежать военного конфликта.

В ноябре прошлого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может начать боевые действия против Украины в январе-феврале 2022 года. Также о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. Все чаще появляются сообщения о переброске российских войск и техники к границе двух стран, а военная разведка Украины утверждает, что в вербовочных центрах на территории России осуществляется "активный набор наемников", которые после прохождения подготовки направляются в Донецкую и Луганскую области. В Кремле какую-либо подготовку к вторжению отрицают, а спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь обвинил Запад в желании оккупировать Украину.

На фоне роста напряжения представители российской интеллигенции выпустили заявление против "Партии войны" в российском руководстве. "Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война – но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты", – говорится в заявлении. Авторы документа утверждают, что внутри российской власти сформировалась "Партия войны", которая хочет навязать обществу "идею священной войны с Западом".

"Партия войны" в российской власти – это все те люди, которые мыслят имперскими категориями и считают главным достижением любой власти в стране расширение территории, в том числе через захват и оккупацию, – говорит политик Лев Шлосберг. – Это люди, которые мыслят в категориях ХХ века и считают своей первейшей задачей максимальное возвращение России советских границ ХХ века. Совершенно очевидно, что политическую линию России сейчас определяют люди, полностью сформировавшиеся политически, психологически, идеологически и даже психически в ХХ веке. Это глубоко советские люди. Они не считаются с ценностями человеческой жизни в принципе. Для них не стоит вопрос – какой ценой, в плане человеческой жизни? Вопрос "какой ценой" для них имеет только буквальное финансовое выражение – сколько у нас есть миллиардов рублей на войну? И если эти деньги есть, а они есть, то, значит, их нужно потратить на войну. "Партию войны" в России возглавляет Путин".

Все пять партий Госдумы сегодня являются "партиями войны"

В "Партию войны" также входят представители армии и силовых структур, которые не мыслят себя в мирной политике, считает Шлосберг. А заявление Конгресса интеллигенции должно показать им существование альтернативы.

"В парламент они эту альтернативу не пустили. Все пять партий Госдумы сегодня являются "партиями войны", – заявил Лев Шлосберг. – Если Путину будет необходимо получить согласие депутатов Госдумы для использования войск России за пределами страны, и он внесет это в Госдуму, ни один депутат из 450 не проголосует против! Ни один! Потому что это будет равносильно личному вызову Путину. Все пять партий Госдумы – это партии Путина. Поэтому альтернатива политики войны находится сегодня вне парламента. Это очень опасная ситуация. Во время избирательной кампании 2021-го года я неоднократно говорил, что если в Госдуме нового созыва не окажется ни одной "Партии мира" (одна такая была на выборах – это "Яблоко"), то будет война. Некоторые надо мной смеялись, особенно специалисты по оппозиционной интеллектуальной демократической деятельности. Они просто глумились. Теперь они говорят: "А что делать?! Вот такая у нас Россия". Поэтому это письмо тех людей, кто заявляет себя открыто и публично как альтернатива Путину и как альтернатива "Партии войны"".

По мнению заместителя председателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского, вероятность военного конфликта между Россией и Украиной сейчас выше, чем, например, в апреле прошлого года, когда также наблюдалось стягивание российских войск к границе.

"Меня очень беспокоят продолжающееся заявления о якобы готовящихся провокациях с украинской стороны, о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс, о том, что "мы не сможем это терпеть и должны будем ответить", что "НАТО хочет оккупировать Украину". На мой взгляд, заявление, что НАТО хочет оккупировать Украину, должен рассматривать психиатр. Хочу напомнить, что любой потенциальный агрессор всегда перед началом агрессии старается предстать в роли жертвы и кричит, что "вот-вот будут провокации", и он "будет вынужден на эти провокации дать достойный отпор". Это в истории, и не только отечественной, много раз происходило. К сожалению, ничего нового в этом нет, – говорит Вишневский. ­– Меня огорчает, что антивоенная тема находит не очень существенный отклик у российского общества. Видимо, пока гром не грянул, и война не началась, не очень много беспокоятся. Если, не дай бог, она начнется, поздно будет подписывать воззвание".

Заявление, опубликованное Конгрессом интеллигенции – это одна из форм действия, которое может предпринять общество для предотвращения конфликта, считает правозащитник Светлана Ганнушкина:

"Любые формы ненасильственных действий мы должны использовать для того, чтобы этого не допустить, и одна из форм – это постоянные контакты с украинским гражданским обществом, с Украиной. Слава богу, у меня ни с кем из моих украинских коллег не прервались отношения, и наше представление о том, что происходит между нашими странами, едино. Легкомыслие власти недопустимо. И мы должны ему противопоставить мудрое отношение к происходящему, к жизни. Может быть, эти люди у власти находятся временно, но народ наш существует в достаточно длительном промежутке времени, чтобы мы могли позволить сейчас произойти таким необратимым событиям.

Мне кажется, пора уже нам прийти к выводу, что война не является продолжением политики. Может быть, в те времена, когда средства уничтожения были гораздо слабее, война могла рассматриваться как продолжение политики, когда экспансия на чужие территории считалась самым большим достижением правителя. Сейчас границы играют все меньшую и меньшую роль, и мы должны сохранить человечество и жизнь на нашей планете ради будущего, ради наших потомков. А войну с Украиной нам не простят. Если это произойдет, не дай бог, это будет несмываемое пятно на истории России. Это фактически уничтожение России", – подчеркивает Ганнушкина.