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Часы Судного дня близки к полуночи. Эфир в 21:05

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г. Испытание торпеды Т-5 мощностью 3,5 килотонны на глубине 12 м (бухта Чёрная).

Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Также в выпуске: протест адвокатов, дела против башкирских активистов

Адвокаты готовят забастовку. Российские защитники требуют освободить арестованных коллег.
Месть за Куштау. В Башкортостане преследуют активистов, участвовавших в экопротестах.
Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Что это значит?

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