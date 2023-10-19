Часы Судного дня близки к полуночи. Эфир в 21:05

Адвокаты готовят забастовку. Российские защитники требуют освободить арестованных коллег.
Месть за Куштау. В Башкортостане преследуют активистов, участвовавших в экопротестах.
Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Что это значит?
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Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Также в выпуске: протест адвокатов, дела против башкирских активистов
Адвокаты готовят забастовку. Российские защитники требуют освободить арестованных коллег.
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