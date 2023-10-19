Часы Судного дня близки к полуночи. Эфир в 21:05

Адвокаты готовят забастовку. Российские защитники требуют освободить арестованных коллег.

Месть за Куштау. В Башкортостане преследуют активистов, участвовавших в экопротестах.

Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Что это значит?

