Якутский активист Айхал Аммосов похищен неизвестными в Казахстане

Якутский музыкант и гражданский активист Айхал Аммосов в понедельник был похищен в Казахстане. Как сообщило Движение за независимость Саха "Сопротивление", люди в гражданской одежде посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Сейчас связи с ним нет.

Как рассказали изданию Sota знакомые Аммосова, в последние дни к нему проявляли внимание сотрудники правоохранительных органов Казахстана. По их словам, полицейские приходили к человеку, помогавшему Аммосову оформить разрешение на временное проживание, и в целом интересовались его местом жительства (активист был прописан в Астане, но жил в Алматы).

Айхал Аммосов (паспортное имя Игорь Иванов) - активист движения за независимость Якутии (Саха). Он выступал против военного вторжения России в Украину. После акций протеста его трижды штрафовали по административным протоколам о "дискредитации армии" за граффити, листовки и пикет, а в августе 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по той же статье. После этого Аммосов переехал в Казахстан.

По словам Аммосова, он собирался уехать из Казахстана в одну из европейских стран.