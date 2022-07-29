Заместитель командующего российским Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции. Решение вынес 29 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, соообщила его пресс-служба. 61-летний генерал-лейтенант подозревается в использовании 2 миллионов рублей армейских денег для обустройства личного дома.

Генерал отвечает в округе за материально-техническое снабжение. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подстрекательстве к мошенничеству и мошенничестве в особо крупном размере. По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сайт министерства обороны указывает, что Воронов в разное время занимал должности заместителя командующего войсками Западного военного округа и Северного флота, отвечая там и там за материально-техническое обеспечение. Когда он был назначен на должность в Южном округе — не сообщается. Его позицию по делу суд не приводит, однако известно, что в начале августа будет рассмотрена апелляция на его арест.

В июне ряд неофициальных источников сообщал, что командующего округом генерала армии Александра Дворникова сменил генерал армии Сергей Суровикин. Это связывали с высокими потерями российских военных и неудачами на фронте. Официально перестановка не подтверждалась.