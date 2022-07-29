Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Замкомандующего Южным военным округом арестован по обвинению в коррупции

Заместитель командующего российским Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции. Решение вынес 29 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, соообщила его пресс-служба. 61-летний генерал-лейтенант подозревается в использовании 2 миллионов рублей армейских денег для обустройства личного дома.

Генерал отвечает в округе за материально-техническое снабжение. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подстрекательстве к мошенничеству и мошенничестве в особо крупном размере. По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сайт министерства обороны указывает, что Воронов в разное время занимал должности заместителя командующего войсками Западного военного округа и Северного флота, отвечая там и там за материально-техническое обеспечение. Когда он был назначен на должность в Южном округе — не сообщается. Его позицию по делу суд не приводит, однако известно, что в начале августа будет рассмотрена апелляция на его арест.

В июне ряд неофициальных источников сообщал, что командующего округом генерала армии Александра Дворникова сменил генерал армии Сергей Суровикин. Это связывали с высокими потерями российских военных и неудачами на фронте. Официально перестановка не подтверждалась.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG