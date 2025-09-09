Житель Алтайского края получил 9 лет по делу о попытке воевать за Украину

Житель Алтайского края Сергей Дудинов приговорён к 9 годам лишения свободы по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом во вторник сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

2-й Восточный окружной военный суд признал Дудинова виновным в приготовлении к госизмене и участию в деятельности террористической организации. Первые три года наказания он проведёт в тюрьме, а затем будет переведён в колонию строгого режима. Помимо реального срока, ему также назначили полтора года ограничения свободы.

По версии следствия, житель Алтайского края в марте нынешнего года установил контакт с представителями легиона "Свобода России" и сообщил о желании воевать в составе этой организации. Спустя месяц Дудинов собрал вещи и попытался уехать в Украину, но был задержан.

В июне региональное управление ФСБ сообщало о задержании жителя региона, который планировал уехать воевать на стороне Украины. Речь могла идти о Дудинове. Согласно данным ФСБ, мужчина жил в Барнауле, ему 62 года. "Медиазона" выяснила, что в утечках баз данных фигурирует полный тезка осужденного 1963 года рождения. Судя по профилю мужчины во "ВКонтакте", он бывший военный, отмечает издание.