Жителя Ростова арестовали на 10 суток из-за символики "Умного голосования"

Жителя Ростова-на-Дону Ростислава Павлищева арестовали на 10 суток из-за символики ФБК* и "Умного голосования".

Как сообщает "ОВД-Инфо"**, дело завели после обращения неизвестной женщины, в котором она написала, что боится за своего сына. "Изучив его соцсети, я была в шоке. Ростислав не скрывает, что поддерживает Навального и его экстремистские идеи, агитируя на это свое окружение. К тому же он увлекается оружием и не известно, что у него на уме, – заявила она. – Просто боюсь за сына и других молодых ребят! Экстремизм не должен быть безнаказанным".

В сентябре в Ростове-на-Дону дважды арестовали на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова. Его обвинили в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций из-за публикации поста об "Умном голосовании" в фейсбуке.

2 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку Бэллу Набисян по административному делу о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Поводом стала фотография в инстаграме, на которой была заметна наклейка "Умного голосования". Областной суд пересмотрел решение и заменил арест штрафом в две тысячи рублей.

В августе суд в Армавире оштрафовал на 2,5 тысячи рублей Сергея Соломахина за "приобретение в целях сбыта или пропаганды" листовок "Умного голосования".

*Фонд борьбы с коррупцией был признан в России экстремистской организацией и впоследствии ликвидирован

** Проект "ОВД-Инфо" был внесен в реестр "иноагентов"