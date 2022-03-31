Российские чиновники и элиты консолидировались после введения против страны санкций и ухода ряда с западных компаний с рынка. Об этом пишет в своём издании журналистка Фарида Рустамова. Её собеседники в разных ветвях власти утверждают, что ощущают, что "прошли точку невозврата", что вызывает у них рост поддержки Кремля.

После начала войны в феврале респонденты Рустамовой почти всегда высказывали как минимум недоумение в связи с вторжением в Украину, пишет она. Однако теперь российские элиты, оставшиеся внутри страны, превратились "практически в монолит".

"Все понимают, что на ближайшие 10-15 лет их жизнь сконцентрирована в России, их дети будут учиться в России, семьи будут жить в России. Эти люди чувствуют себя обиженными, и они не будут никого свергать", – приводит автор цитату высокопоставленного собеседника в одной из попавших под санкции госкомпаний.

Самыми разочарованными при этом оказались её собеседники примерно 35-40 лет, у которых обнулилась большая часть не так давно заработанных достижений. Часть из них чувствует себя брошенными и испытывает неприязнь к уехавшим из страны согражданам, — утверждает Рустамова. Один из её респондентов говорит, что чувствует себя в ловушке: "оставаться невыносимо, но уволиться и уехать нельзя, потому что его никто не выпустит из страны".

Автор отмечает, что за прошедший месяц Кремль не анонсировал ни одну встречу Путина с представителями той части элиты, кто мог бы не поддерживать войну. Так называемая либеральная башня Кремля утратила своё влияние и её существование под вопросом. Никто из представителей этого крыла власти не будет пытаться убедить Путина остановить боевые действия, пока идёт их активная фаза, уверен говоривший с автором высокопоставленный российский чиновник.

При этом чиновники уверены, что на население уход бизнеса и санкции подействовали таким же образом. Девальвация рубля, запрет полётов, сложности с покупкой валюты и приостановка предприятий заставили многих россиян считать, что весь мир против них считают её собеседники. Призывы против войны превратились в "маргинальную историю", говорит один из них.

В проведённом в конце марта опросе "Левада-центра" этот тезис поддерживается социологией: в марте значительно выросло одобрение основных государственных институтов: президента, премьер-министра и правительства и Государственной думы. Резко увеличилась доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении.