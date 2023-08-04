Журналисты установили имена 29 217 российских военных, погибших в Украине с февраля прошлого года. По меньше мере 870 из них погибли после начала украинского наступления весной-летом 2023 года. Исследователи предполагают, что реальное число погибших может быть как минимум в два раза выше.

Исследователи Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные, в том числе: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников.

За последний месяц исследователям удалось установить гибель 1800 человек. С первых недель украинского наступления они зафиксировали существенный рост потерь среди офицеров, особенно старшего звена. Убиты по меньшей мере двое генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров. В списки погибших впервые попал генерал-лейтенант, это одно из высших званий в российской армии.

Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным, говорится в исследовании. Выросло число потерь среди артиллеристов. Исследователи отмечают, что не учитывают в числе погибших россиян, воевавших в формированиях пророссийских сепаратистов Донбасса.

Общий список потерь может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России, отмечают исследователи на основе мониторинга российских кладбищ. По наиболее осторожной оценке, к августу Россия могла потерять 60 тысяч человек погибшими. По расчётам военных экспертов, ещё 210 тысяч человек могли быть ранены. Из них 102 тысячи могли получить тяжёлые увечья, мешающие им вернуться в строй.

Россия и Украина не раскрывают потери в войне. Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября, заявив о гибели 5937 человек. Относительно независимая оценка украинских потерь в последний раз давалась весной. Тогда в попавших в сеть документах, предположительно, содержавших данные американской разведки, сообщалось, что Вашингтон оценивал потери украинской армии в 15,5–17,5 тысяч человек убитыми и 109 — 113 тысяч ранеными.