Злоба дня. Галина Сидорова – о государстве счастливых людоедов

А, собственно, откуда "злоба"? Ответ в Евангелие от Матфея (гл. 6, ст. 34): "...Довлеет дневи злоба его". В переводе на современный русский: "Довольно для каждого дня своей заботы". Иными словами, церковнославянская "злоба" чудесным образом превратилась в русскую "заботу". А новую жизнь обрела благодаря журналистам и писателям в конце 19-го века. "Моя деятельность почти исключительно посвящена злобам дня", – писал Салтыков-Щедрин в "Письмах к тётеньке".

Итак: "злоба" равно "забота"? Хотя в современном языке первое имеет явно отрицательную окраску, а второе – скорее положительную. Попробуем заменить "заботу" на "злобу". Получаем: Путин не заботится о народе, хотя именно это он в последние недели пытается продемонстрировать, буквально выпрыгивая из штанов, а злобствует над ним.

Объявил 2024-й Годом семьи. Обязал российских женщин рожать, как на конвейере, по семь-восемь детей, мол, многодетность и большая семья должны стать "образом жизни" для россиян. "Сбережение и преумножение народа России – наша задача на поколение вперед". При этом отказался реагировать на призывы жён и матерей отпустить их близких хотя бы в отпуск из зоны боевых действий, тем самым подтвердив, что мобилизованные – рабы, которым предписано воевать до конца. Как под Авдеевкой, где в ноябре российская армия несла самые тяжёлые потери с начала вторжения, в среднем 931 человек в день. Это по оценке Генштаба ВСУ, с которой соглашается британская разведка. По свидетельству очевидцев, поля вокруг города завалены трупами российских солдат. И всё ради того, чтобы военные могли отчитаться о хоть какой-то "победе" в интересах спятившего кремлёвского властемана. Не обошлось, впрочем, и без высших милостей: выпустил на свободу парочку людоедов (без кавычек) за "фронтовые заслуги". Ещё пару десятков человек, совершивших громкие убийства и "смывших позор" кровью украинцев, досрочно вернул домой.

В России нельзя быть счастливым геем, а счастливым людоедом – пожалуйста

Вдохновлённая специфическим "миролюбием" шефа председательница Совфеда Валентина Матвиенко внесла свои пять копеек, предложив принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство, "через которое будут проходить все решения правительства". Тоже пробило на заботу? Или просто начиталась Оруэлла: у него в романе "1984" именно Министерство любви занималось распознаванием, перевоспитанием и уничтожением инакомыслящих.

Верховный суд оперативно признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ". Движения, правда, не существует, но разве подобная юридическая мелочь может помешать объявлению вне закона столь "опасных" членов общества? Иначе говоря, в России нельзя быть счастливым геем, а счастливым людоедом – пожалуйста.

Если взглянуть шире, путинская злоба дня распространяется и на подуставшее удивляться международное сообщество. Человек, отдавший приказ о вторжении в Украину, выступая на онлайн-саммите "Двадцатки", проявил особую "заботу" о скорейшем окончании войн, включая возобновившуюся после террористической атаки ХАМАС на Израиль. Посетовал, что "военные действия – это всегда трагедия: конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом". Буквально на следующий день Россия стала усиленно бить по украинским городам дронами и ракетами, дабы нанести максимальный ущерб инфраструктуре и лишить жителей света и тепла. Не знаю, в курсе ли внезапно озабоченный последствиями войн Путин, что в Украине, по данным ООН на 21 ноября 2023 года, с 24 февраля 2022-го россияне убили около 10 000 мирных жителей, включая 560 детей.

Понадобилось не одно десятилетие, чтобы Европарламент объявил путинскую Россию диктатурой и пригрозил признать самого Путина нелегитимным президентом после выборов 2024 года. Хотя, если подумать, он уж не раз переставал быть легитимным. И когда мухлевал на выборах или перетряхивал Конституцию. И когда напал на соседнюю Украину. И когда были приняты неправосудные законы, позволяющие задерживать, и бросать в тюрьмы тысячи сограждан за неправильные мысли и высказывания. И когда начал травить, убивать и сажать оппонентов, а нарушения прав человека в России превратил в норму жизни.

Зло, похоже, заразно. В последние месяцы недели его творит и государство, обладающее ядерным оружием и заседающее в Совбезе ООН, и террористическая организация, вознамерившаяся уничтожить Израиль. ХАМАС прорыл километры туннелей под Газой специально, чтобы, когда придёт час расплаты, погибло как можно больше мирных палестинцев и таким образом подставить евреев. ХАМАС, как стало понятно, когда начались обмены заложников, специально разделял детей и родителей. Не говоря уже о том, что у некоторых малышей, как у трёхлетней на момент похищения Эбигейл, маму и папу убили прямо на глазах. Чистая Злоба дня в небиблейском, а современном значении слова. Путинские умники придумали депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий, в том числе не только сирот, подвергая их насильственному усыновлению, русификации и изменению личных данных. Не иначе и таким способом решили пополнить редеющие российские семьи.

Так всё-таки "забота" или "злоба"? Здесь мнения моих соотечественников, к сожалению, расходятся. Виртуальный Путин, парящий над участниками Всемирного русского народного собора, – для кого-то зловещее знамение, для кого-то всё ещё вожделенный образ. А ведь, если подумать, – просто горячечный бред, родившийся в голове режиссёра, поставившего это уродливое действо за умопомрачительные бабки. Символ трагикомедии, в которую усилиями кремлёвских небожителей превратилась жизнь россиян. Олицетворение вырождения нации и бессмысленного прошло-будущего, уготовленного населению путинским режимом. Но россияне в большинстве своём упорно отказываются это замечать.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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