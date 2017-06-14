В придуманном мире обошлось без крови

Доброе утро!

Знакомьтесь, Сергей Николаевич Кусюк, бывший командир киевского “Беркута”, руководивший первым жестким разгоном студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. В воскресенье он разгонял гулявшую по Тверской московскую молодежь.

Среди задержанных в Москве оказались 136 подростков, которые, как выразился глава департамента региональной безопасности Владимир Черников, “живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире”. Одного из них, 17-летнего Михаила Галяшкина, обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии. Сведения обо всех известных на данный момент уголовных делах собраны тут. Административные аресты: директор ФБК Роман Рубанов получил 10 суток, сопредседатель движения “Солидарность” Илья Яшин – 15, активист Марк Гальперин, знаменитый своей любовью к одиночным пикетам, – тоже 15. Московский мэр Собянин вздохнул с облегчением, потому что “обошлось без крови”.

В Петербурге Дзержинский районный суд перешел на стахановский график работы. Задача в том, чтобы вынести 500 приговоров за два дня, поэтому адвокатов просто нет, а общественного защитника Динара Идрисова, которому удалось прорваться в здание, тоже задержали. По меньшей мере 14 человек арестованы. Среди них – журналистка “Собаки.ру” Ксения Морозова (возмущение Союза журналистов не подействовало). Внука Бориса Стругацкого (тоже Бориса Стругацкого) арестовали на двое суток и отпустили, потому что он их уже как бы отсидел.

Зато сыну Сергея Михалкова Никите поручили сочинить текст присяги для получающих российское гражданство. В связи с чем трудно не напомнить великий текст Ивана Давыдова о судьбе его папы, гимнописца.





Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что у россиян, которые хотят мирного неба над головой, в 2018 году только один выбор, Владимир Путин. За 17 лет вы, наверное, хорошо с ним познакомились, но если вам мало, то вот тут цитаты из того, что он наговорил Оливеру Стоуну для четырехсерийного фильма. Здесь показано, какую роль играл в ходе съемок пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Участники прямой линии с Путиным, намеченной на 15 июня, прошли инструктаж в подмосковном пансионате “Петрово-Дальнее”. Им сказали не пить накануне, чтобы не было похмелья, и не пить воду перед съемками, потому что линия может затянуться.

Обстрелы в Донбассе уже давно можно признать затянувшимися, поэтому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что настало время поменять формат военной операции. Вот содержание нового доклада ООН о положении на востоке Украины.

Парламент Венгрии принял закон об НКО, получающих зарубежное финансирование, очень похожий на российский закон об “иностранных агентах”. Под “зарубежом” понимаются в том числе и страны Евросоюза, членом которого является Венгрия.

КНДР освободила из заключения американского студента, осужденного на 15 лет за попытку взять себе агитационный плакат, висевший на стене в гостинице. Радость омрачается тем, что освобожденный студент находится в коме. Его доставят в США на специальном эвакуационном самолете.

В ходе слушаний о вмешательстве России в американские выборы в Сенате США генпрокурор США Джефф Сешнз назвал все обвинения в сговоре, якобы существовавшем между ближним кругом Дональда Трампа и Россией, “отвратительной ложью”. На сайте Конгресса США появился текст законопроекта об ужесточении санкций против России – речь идет о дальнейших кредитных ограничениях в отношении находящихся под санкциями кампаний. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что “русским хакерам” удалось провести кибератаки в 39 штатах США с целью повлиять на исход выборов.

И о литературе. Дональд Трамп забанил в твиттере Стивена Кинга. Мизери. Но Джоан Роулинг обещала пересылать их Кингу. Орден Феникса.

После такого в трех ссылках читать о литературе уже не с руки, поэтому начнем с музыки:

Вот здесь Карлхайнц Штокхаузен рассказывает из 1971 года о своем понимании интуитивной музыки.

В Касселе открылась documenta 14, и вот интервью двух ее кураторов Сергею Тимофееву.

Христиан Гюйгенс был великим изобретателем, но ему так и не удалось придумать механизм, который позволял бы определять географическую долготу в море. Почему, занятно объясняется тут.

Искренне ваши,

Семь-сорок