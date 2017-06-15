Восемь лет за браслет. Реновации быть

Доброе утро!

Главные российские новости – новости ФСИН. Бывший глава этого ведомства Александр Реймер получил восемь лет за мошенничество с электронными браслетами, дороговизне которых столько удивлялся Алексей Навальный в пору своего сидения под домашним арестом. У брата Навального, Олега, не сформировалось законопослушное поведение, поэтому смягчать ему наказание суд не стал, будет сидеть в тюрьме, обойдется без дорогого браслета.

Злостный рецидивист Алексей Навальный тем временем отбывает свои 30 суток за то, что в понедельник вывел на Тверскую “два процента дерьма” (говоря словами телеведущего Владимира Соловьева) или “малолетних дегенератов” (если воспользоваться выражением PR-директора “МегаФона” Петра Лидова). Одному из “дегенератов”, одиннадцатикласснику Михаилу Галяшкину, которого обвиняют в нападении на полицейского на Тверской, суд не стал избирать меру пресечения, а продлил задержание еще на 48 часов.

В Петербурге суды вынесли 0,4% оправдательных приговоров задержанным на Марсовом поле. Спецприемник с задержанными не справляется, поэтому многим назначали арест на двое суток, чтобы осужденные сразу могли уйти домой. Не обошлось и без трогательной истории: суд приговорил к восьми суткам Ирину Муртазину, и ее мать Эвелина, когда судья собирался уже отпускать ее с двумя сутками, попросила дать ей столько же, сколько дочери. Судья снизошел, и обе поехали в одном автобусе в спецприемник. “Фамилию Навального я до Дня России и не слышала”, – пояснила мать.

Теперь шансов услышать ее будет больше: на Навального подал в суд авторитетный бизнесмен Сергей Михайлов, он же Михась. Требует полмиллиона и удалить упоминания о себе из фильма ФБК про генпрокурора Чайку. Ждем, что он, как и Алишер Усманов, начнет карьеру видеоблогера и тоже выпустит обращение к Навальному. (Кстати, “Би-би-си” со ссылкой на свои источники утверждает, что навально-ролики Усманову помогал снимать Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire. Минаев все отрицает).

В Москве неизвестные расклеили листовки с угрозами на фасаде предвыборного штаба Навального, а глава ЦИК Элла Памфилова в эфире “Дождя” сказала, что у Навального "нет шансов" быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах президента России в марте будущего года. Если, конечно, не произойдет чуда, добавила она.





Госдума России окончательно приняла закон о московской реновации. 4,5 тысяч зданий будут снесены. Насколько принятый закон отличается от раскритикованной первой версии, объясняется тут. В первом чтении принят законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Как именно будут деанонимизировать пользователей, никто не понимает. Наиболее вероятный способ показывает этот мем. Гражданам же предлагается заняться делом: сочинять текст присяги при вступлении в российское гражданство и присылать его по адресу 92952144@mail.ru (правда, так и написано на сайте Госдумы). Ирина Яровая и Владимир Жириновский уже подали на рассмотрение свои варианты (Яровая, в частности, клянется “уважать права человека”).

Совет Федерации сформировал комиссию по борьбе с “вмешательством в дела России”. Зачем она нужна, тут объясняет ее глава, сенатор Андрей Климов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразился афористично: страны Запада, по его словам, страдают “генетическим неприятием славян”. Сенат США, кстати, одобрил новые санкции против России – правда, за военное вмешательство в Украину (кто здесь славяне, так сразу и не понять). И у вас, конечно, не получится задать этот вопрос сегодня в ходе прямой линии с Путиным.

В США в штате Вирджиния 66-летний Джеймс Ходжкинсон, сторонник Берни Сандерса, претендовавшего на президентскую номинацию от демократов, открыл стрельбу по республиканцам, проводившим бейсбольную тренировку перед благотворительным матчем. Тяжело ранен конгрессмен-республиканец Стив Скалис. Нападавший умер от ранений, полученных в перестрелке с полицией. В Сан-Франциско неизвестный устроил стрельбу в центре сортировки посылок компании UPS: застрелил троих и покончил с собой. Никто не знает, зачем.

В Лондоне по меньшей мере 12 человек стали жертвами грандиозного пожара в многоэтажном жилом доме (фотографии), свыше 70 находятся в больницах. Из-за этого переговоры о создании коалиции между тори и североирландскими юнионистами были отложены. Соответственно, у вас еще есть время почитать, кто такие эти юнионисты.

Ирландия же избрала себе самого молодого в истории премьера: Лео Варадкару 38 лет, он сын иммигрантов из Индии и открытый гей.

С сегодняшнего дня в Евросоюзе исчезает роуминг, в связи с чем европейская пресса заботливо напоминает, что Швейцария в ЕС не входит.

Международный Букер получил израильский прозаик Давид Гроссман за книгу “Лошадь входит в бар”. Главный приз российского кинофестиваля “Кинотавр” достался “Аритмии” Бориса Хлебникова, и вот вам хороший текст Антона Долина, в котором он объясняет, что это хороший фильм про хороших людей.

Три ссылки сегодня тоже про исключительно хорошее:

Хороший генетик Андреа Крисанти придумал, как извести малярийного комара с помощью редактирования генома. Но изводить этого комара (а с ним и малярию) люди пока не готовы. Читайте, что по этому поводу думает сам Крисанти.

В Финляндии очень хорошее школьное образование. Все так думают. Кроме самих финнов. Что особенного происходит в финских школах, рассказывается в книге Майкла Бута “Почти идеальные люди”, отрывок из которой – здесь.

И наконец просто хороший текст Александра Тимофеевского о том, как он в юности дружил с ленинградскими литературными старухами. Словом, овеянный “литфонднопрохладным” романтическим флером Ленинград образца 1976 года.

Искренне ваши,

Семь-сорок