Донбасс: мирный житель погиб при обстреле со стороны сепаратистов

Пророссийские сепаратисты минувшей ночью из артиллерии обстреляли жилые кварталы поселка Сухая Балка Донецкой области. Погиб местный житель, повреждены несколько домов, поселок остался без света. Об этом сообщает УНИАН.

Всего за последние сутки сепаратисты более 50 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

В Донбассе за три года войны погибли около двух тысяч мирных жителей и более двух с половиной тысяч украинских военных. Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.