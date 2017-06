Любитель Болливуда и России

Ямы на дорогах, задержки с выплатой социальных пособий, низкие зарплаты, экономика и коррупция – за 4 часа "прямой линии" Владимир Путин ответил на 70 с лишним вопросов. Один из них выбивался из привычного ряда жалоб: видео-вопрос американца Джереми Боулинга из города Меса в штате Аризона.

"Приветствую вас, господин Путин. Меня зовут Джереми Боулинг. Я живу в городе Меса, Аризона, в Америке. Я ваш большой поклонник. Я очень пророссийский и я желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашей жизни. Как американец, который находится здесь, в Америке, и видит бешеную, расистскую русофобию в своей стране, я хочу спросить: какой совет вы бы мне дали, чтобы помочь моим соотечественникам понять, что Россия им не враг? Большое спасибо!" (слово "расистская" было убрано из перевода вопроса, показанного в телевизионном эфире, - Прим. РС).

Для тех, кто уже многие годы смотрит "прямые линии" с Путиным, этот вопрос явно выбивался из обкатанной драматургии таких шоу. До Джереми Боулинга единственным американцем, которому было позволено задать Путину вопрос во время "прямой линии", был бежавший в Россию бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в 2014 году.

Вскоре после окончания "прямой линии" Боулинг рассказал Радио Свобода, что и подумать не мог о том, что его вопрос, который он записал на видео 7 или 8 июня, будет показан в эфире. Из России с ним по этому поводу никто не связывался и о том, что он попал на российское телевидение, Боулинг узнал только из сообщения от друга.

"Простой парень"

"Я простой парень из Месы, Аризона, я очень рассержен и мне есть, что сказать", - говорит Боулинг. "Нет, я не работаю на Путина".

У 46-летнего Боулинга есть жена, сын и целый букет проектов в сети: блоги, видео, собственное онлайн-радио. Он утверждает, что не говорит по-русски и никогда не бывал в России. Как и многие его сверстники, чье взросление пришлось на 70-е – 80-е годы, Боулинг, по его словам, был воспитан на типичных лозунгах времен Холодной войны – таких, как "Лучше мертвый, чем красный" ("Better dead than red") и "Убей коммуниста для мамочки" ("Kill a commie for mommy"). Одним из его любимых персонажей в то время был Роки Бальбоа, победивший советского боксера Ивана Драго в популярном голливудском боевике "Рокки 4".

В 2014 году Боулинг начал вести на YouTube свой собственный видеоблог, в котором он в одиночку рецензирует самые разные фильмы. Большинство его роликов ничем не примечательны и сделаны на коленке: автор сидит перед посредственного качества камерой за обычным столом в своей гостиной.

Боулинг – фанат Болливуда. Когда кто-то из знакомых рассказал ему, как популярны были индийские фильмы в Советском Союзе, он стал все чаще смотреть в интернете русское и советское кино, в том числе фильмы о советском участии во Второй Мировой войне. "Я был изумлен тем, что ничего об этом не знал", - говорит он.

"Начать диалог"

По словам Боулинга, вскоре он начал общаться с людьми в интернете – сначала в "Фейсбуке", а потом и в его русском аналоге, "ВКонтакте". (16 июня, в день публикации этого материала, личная страничка Боулинга в "Фейсбуке" была удалена, в распоряжении редакции Радио Свобода остались ее скриншоты).

"Я начал знакомиться с самыми обычными людьми. Я понял, что они такие же, как мы. Им нужно все то же самое, что и нам. Я почесал в затылке и подумал: секундочку, и вот про эту Россию говорят, что она наш главный враг? Я почувствовал, что меня обманули".

К этому времени Боулинг уже вовсю развернулся в интернете. Он был автором и ведущим серии подкастов и видео под общим названием "Remnant X Radio", в которых обсуждения религиозных и исторических вопросов соседствовали с разговорами о музыке и кино. На видео, снятом в 2012 году, он сидит на диване в обычной домашней футболке и обильно цитируя Библию рассуждает о том, можно ли одновременно быть христианином и членом Демократической партии.

Сейчас у канала Боулинга на YouTube 40,000 подписчиков. В последнем своем видео, размещенном 13 июня, он восхищается пропагандистским документальным фильмом "Крым. Путь на родину" об аннексии украинского полуострова Россией.

"Отчаянная попытка"

На страничке Боулинга в "Фейсбуке" в графе "работодатель" написано: "революционер в революционном движении". Он попросил не раскрывать свое реальное место работы, опасаясь преследований со стороны политических оппонентов с противоположными взглядами на Россию. Боулинг продолжает вести программы на собственном интернет-радио. Одна из них, под названием "Американцы", транслируется в эфире российской интернет-радиостанции "Радио Трасса".

Джереми Боулинг говорит, что постоянное общение с россиянами через "ВКонтакте" и "Фейсбук" подвигло его послать вопрос на "прямую линию" с Путиным. Сначала его вопрос, присланный через специальный сайт "Прямой линии", был отклонен из-за того, что Боулинг не является гражданином России. Тогда его российские друзья предложили ему записать видео и пообещали, что попытаются обратить на ролик внимание Кремля.

"Это была отчаянная попытка, я был абсолютно шокирован, когда это сработало", - говорит он. "Русские – невероятные люди. Все эти видео, сообщения в мой адрес. Россия стала частью моей повседневной жизни".

"Секретный агент Кремля"

Во время "Прямой линии" Путин использовал вопрос Боулинга, чтобы подвергнуть сомнению растущий в США консенсус относительно России как главной стратегической угрозы Соединенным Штатам.

"Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. … То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим. Мы считаем, что это результат прежде всего обостряющейся внутриполитической борьбы", - сказал российский президент, отвечая на вопрос американца.

Эта точка зрения в определенной степени близка Боулингу: он уверен, что американские СМИ и Конгресс США несправедливы с Трампом – "потому что он не из их числа, он обычный человек". "Я простой парень, я не ученый, я не политик. В трампе я вижу обычного человека, с которым поступают нечестно".

Теперь, когда взгляды Боулинга на Россию стали достоянием общественности, он получает тонны критики в свой адрес. "Люди спрашивают, не являюсь ли я секретным агентом Кремля, интересуются, в курсе ли я, что попал в специальный список людей, находящихся под особым наблюдением американского правительства".

Несмотря на весь поток негатива в свой адрес, Боулинг намерен поддерживать свой интерес к России. "Я хочу поехать в Уфу, я хочу поехать в Сибирь. Я знаю, там есть замечательные люди".