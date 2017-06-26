Гигантская репрессивная машина докатилась до “Голоса Череповца”

Доброе утро!

Вчера в Петербурге на Невский вышли несколько десятков людей, чтобы поддержать Динара Идрисова, который выступил общественным защитником в суде над задержанными 12 июня и получил за это 14 суток ареста. Собственно, главная мысль акции выражена в плакате.

Сказанное на нем кажется преувеличением, но нижеследующий список заставляет воздержаться от поспешных суждений:

В субботу в Москве задержали одиночного пикетчика в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова – ссылаясь на запрет любых акций в период проведения в России Кубка конфедераций.

– ссылаясь на запрет любых акций в период проведения в России Кубка конфедераций. В Омске у главврача санатория, которая разрешила штабу Навального арендовать помещение на территории этого санатория, заморозили личные счета. В банке сказали, что это из-за того, что она “финансирует терроризм”. А с чего они это взяли, не сказали.

арендовать помещение на территории этого санатория, заморозили личные счета. В банке сказали, что это из-за того, что она “финансирует терроризм”. А с чего они это взяли, не сказали. В Череповце писательницу Елену Колядину (известную своим романом про “афедрон”) уволили из газеты “Голос Череповца” после того, как она выступила в штабе Навального с лекцией “о том, как устроена литература”.

с лекцией “о том, как устроена литература”. В Барнауле неизвестные пытались поджечь штаб Навального .

. К самому Навальному в спецприемник, где он отсиживает свои 25 суток, в субботу приезжала скорая, потому что у него очень высокая температура (сказала его адвокат).

в спецприемник, где он отсиживает свои 25 суток, в субботу приезжала скорая, потому что у него очень высокая температура (сказала его адвокат). В Тверской области уже не в первый раз подожгли дом активиста местного “Яблока” .

. Глава Роскомнадзора напомнил Павлу Дурову, что до блокировки мессенджера Telegram в России отсчет пошел на дни.

в России отсчет пошел на дни. Режиссер Кирилл Серебренников сказал в интервью “Комсомольской правде”, что его театр оказался лицом к лицу с "гигантской" репрессивной машиной. Российские театры решили устроить акцию в поддержку “Седьмой студии”.





“А що там у хохлов?” – так будет называться передача “Эха Москвы” на украинском языке. Ведущие утверждают, что уже начали учить украинский и до среды его выучат (большой им удачи). В Киеве, с другой стороны, арестован (до внесения залога) главный редактор сайта “Страна.ua” Игорь Гужва. Его подозревают в вымогательстве, но ореол у дела политический: ранее Гужва возглавлял радио "Вести", которое медиакритики связывали с министром сборов и доходов времен Януковича Александром Клименко.

В Мосуле, битва за который идет с октября прошлого года, предотвращена серия нападений смертников ИГ в районе старого города, утверждает иракское командование. Французская военная журналистка, раненная при взрыве в Мосуле 19 июня, умерла в Париже.

Сервер британского парламента подвергся хакерской атаке, взломанными оказались около 90 аккаунтов. После пожара в Grenfell Tower правительство обнаруживает все больше многоэтажек с той же облицовкой, что и на сгоревшем доме. Их насчитали уже 60 в разных районах Англии. В пятницу жителей пяти многоэтажек в Кэмдене эвакуировали из квартир и переселили в гостиницы, чтобы провести там работы по пожарной безопасности (не все, правда, согласились выезжать).

Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью NBC сказал, что Россия десятилетиями подрывала американскую демократию, поэтому доклады спецслужб о вмешательстве России в последние президентские выборы “не должны никого удивлять”.

Будем тогда удивляться трем ссылкам:

Удивительные картинки и слова про афинскую “Документу”;

Отрывок про ковбоев из книги британского историка Эрика Хобсбаума “Разломанное время”;

Инструкция о том, как попасть в гарем и не распугать китайцев кинокамерой в 30-е годы прошлого века.

Искренне ваши,

Семь-сорок