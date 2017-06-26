Гигантская репрессивная машина докатилась до “Голоса Череповца”

Все, что нужно знать рано утром 26 июня
Доброе утро!
Вчера в Петербурге на Невский вышли несколько десятков людей, чтобы поддержать Динара Идрисова, который выступил общественным защитником в суде над задержанными 12 июня и получил за это 14 суток ареста. Собственно, главная мысль акции выражена в плакате.
Сказанное на нем кажется преувеличением, но нижеследующий список заставляет воздержаться от поспешных суждений:
“А що там у хохлов?” – так будет называться передача “Эха Москвы” на украинском языке. Ведущие утверждают, что уже начали учить украинский и до среды его выучат (большой им удачи). В Киеве, с другой стороны, арестован (до внесения залога) главный редактор сайта “Страна.ua” Игорь Гужва. Его подозревают в вымогательстве, но ореол у дела политический: ранее Гужва возглавлял радио "Вести", которое медиакритики связывали с министром сборов и доходов времен Януковича Александром Клименко.
В Мосуле, битва за который идет с октября прошлого года, предотвращена серия нападений смертников ИГ в районе старого города, утверждает иракское командование. Французская военная журналистка, раненная при взрыве в Мосуле 19 июня, умерла в Париже.
Сервер британского парламента подвергся хакерской атаке, взломанными оказались около 90 аккаунтов. После пожара в Grenfell Tower правительство обнаруживает все больше многоэтажек с той же облицовкой, что и на сгоревшем доме. Их насчитали уже 60 в разных районах Англии. В пятницу жителей пяти многоэтажек в Кэмдене эвакуировали из квартир и переселили в гостиницы, чтобы провести там работы по пожарной безопасности (не все, правда, согласились выезжать).
Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью NBC сказал, что Россия десятилетиями подрывала американскую демократию, поэтому доклады спецслужб о вмешательстве России в последние президентские выборы “не должны никого удивлять”.
Будем тогда удивляться трем ссылкам:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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