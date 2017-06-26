“Повар Путина” наваривает на сирийской нефти и другие события дня

Доброе утро!

Telegram взорвал Россию. После воскресного предупреждения главы Роскомнадзора о том, что счет до блокировки сервиса в России идет на дни, Дуров обвинил российские власти в непонимании современных способов шифрования, а ФСБ авторитетно заявила, что организаторы теракта в петербургском метро связывались именно через Telegram. Дуров в ответ предложил блокировать весь интернет, а также выпустил инструкцию по обходу возможной блокировки созданного им сервиса.

Вся “драма о Telegram” в семи (уже) актах. После разоблачительных телесюжетов и громких заявлений о непослушном мессенджере Telegram поднялся в рейтинге App Store и Google Play. Здесь популярно объясняется, почему мессенджер следует скачать, пока не поздно. Если вы уже поддались на призывы, подписывайтесь на канал 7:40 – возможно, вам будет удобнее читать эту рассылку именно из Telegram.

От блокировок – к акциям запугивания и судебным процессам:

Координатору ростовского штаба Навального разрисовали машину и проткнули шины, на координатора штаба Навального в Барнауле напали с ножом непосредственно у здания горадминистрации.

разрисовали машину и проткнули шины, на координатора штаба Навального в Барнауле напали с ножом непосредственно у здания горадминистрации. Верховный суд республики Коми запретил проводить пикеты у колонии, в которой делают автозаки.

у колонии, в которой делают автозаки. В Курске на 90 тысяч рублей оштрафовали за “клевету” экс-депутата Ольгу Ли , которая в прошлом году активно критиковала политику местных властей и Путина лично. Тогда на нее еще завели уголовное дело по экстремистской 282 статье за возбуждение ненависти к социальной группе “представители власти”, но это дело прекратили.

, которая в прошлом году активно критиковала политику местных властей и Путина лично. Тогда на нее еще завели уголовное дело по экстремистской 282 статье за возбуждение ненависти к социальной группе “представители власти”, но это дело прекратили. А вот в Петербурге суд как раз такое уголовное обвинение рассматривает: обвиняемый в январе 2015 года обнародовал во ВКонтакте текст о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и ее президенте. Возбудил ненависть. 282 .

. Узнику Болотной молодому инженеру Ивану Непомнящих снова продлили срок содержания в ШИЗО. Причины не объясняются.

молодому инженеру Ивану Непомнящих снова продлили срок содержания в ШИЗО. Причины не объясняются. Начался третий суд по делу приморских партизан .

. “Мемориал” признал политическим заключенным крымского журналиста Николая Семену, которого российские власти в Крыму обвиняют в призывах к сепаратизму: он считает Крым оккупированной территорией Украины.

Той же точки зрения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон: по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко он предложил интенсифицировать переговоры по Донбассу в “нормандском формате”, а если это не даст результатов, начать искать другие пути урегулирования проблемы.

Противостояние международной коалиции и России в Сирии пытались урегулировать в телефонном разговоре глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как у них это получится мы еще увидим, а пока почитайте интереснейший материал “Фонтанки” о том, как российская компания “Евро Полис”, связанная с “личным поваром Путина” Евгением Пригожиным, освобождает в Сирии нефтяные объекты, а потом охраняет их за 25% с доходов от продажи плюс возмещение расходов на оборону.

И еще немного о нефти, точнее о “Роснефти”. Она пошла на мировую с медиахолдингом РБК, потому что РБК теперь принадлежит не Прохорову, а Березкину и вообще извинился. В то же время по иску “Роснефти” арестована часть акций МТС, принадлежащих АФК “Система”: видимо, глава “Системы” Владимир Евтушенков пока недостаточно извинился.

13 стран-членов Евросоюза выступили против строительства “Северного потока-2”, который строится из России в Германию в обход Украины. Они хотят назначить по этому делу специального переговорщика от ЕС.

Премьер Великобритании Тереза Мэй огласила планы консерваторов по поводу пост-брекзитного статуса 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Они должны будут получать специальный “статус поселенцев” (settled status). Как на эти планы отреагирует ЕС в ходе переговоров по брекзиту, мы тоже скоро узнаем, но лидер лейбористов Джереми Корбин их уже раскритиковал.

Дональд Трамп празднует победу, даже две. Во-первых, Верховный суд США временно, до вынесения вердикта, разрешил ему ограничить въезд для граждан шести преимущественно мусульманских стран – на этом фоне непроведение в этом году традиционного торжественного обеда в Белом Доме в честь завершения Рамадана смотрится уже даже логично. Во-вторых, Трамп попал в число 25-ти самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time – вместе с Ким Кардашьян, Рианной, Алексеем Навальным и Джоан Роулинг.

Россияне тоже выбрали самых влиятельных россиян: первое место занял Сталин, второе поделили Пушкин и Путин.

В Испании человеком дня стал, несомненно, Сальвадор Дали. Суд постановил эксгумировать его труп, потому некая гадалка по картам таро уже который год заявляет, что он ее отец, и хочет поучаствовать в распределении royalties.

В трех ссылках сегодня будут только ученые:

Если вы вчера прочитали главу про ковбоев из книги британского историка Эрика Хобсбаума “Разломанное время”, сегодня можно продолжить главой о массовой миграции и ее влиянии на нашу жизнь.

Ленинградская блокада в антропологической перспективе. Ирина Паперно анализирует блокадные записки Ольги Фрейденберг. Надо читать.

Интервью с Ричардом Докинзом, автором книги “Бог как иллюзия”. Rara avis в наши дни – и кажется, не только в России.

Искренне ваши,

Семь-сорок