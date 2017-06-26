“Повар Путина” наваривает на сирийской нефти и другие события дня

Все, что нужно знать рано утром 27 июня
Доброе утро!
Telegram взорвал Россию. После воскресного предупреждения главы Роскомнадзора о том, что счет до блокировки сервиса в России идет на дни, Дуров обвинил российские власти в непонимании современных способов шифрования, а ФСБ авторитетно заявила, что организаторы теракта в петербургском метро связывались именно через Telegram. Дуров в ответ предложил блокировать весь интернет, а также выпустил инструкцию по обходу возможной блокировки созданного им сервиса.
Вся “драма о Telegram” в семи (уже) актах. После разоблачительных телесюжетов и громких заявлений о непослушном мессенджере Telegram поднялся в рейтинге App Store и Google Play. Здесь популярно объясняется, почему мессенджер следует скачать, пока не поздно. Если вы уже поддались на призывы, подписывайтесь на канал 7:40 – возможно, вам будет удобнее читать эту рассылку именно из Telegram.
От блокировок – к акциям запугивания и судебным процессам:
Той же точки зрения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон: по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко он предложил интенсифицировать переговоры по Донбассу в “нормандском формате”, а если это не даст результатов, начать искать другие пути урегулирования проблемы.
Противостояние международной коалиции и России в Сирии пытались урегулировать в телефонном разговоре глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как у них это получится мы еще увидим, а пока почитайте интереснейший материал “Фонтанки” о том, как российская компания “Евро Полис”, связанная с “личным поваром Путина” Евгением Пригожиным, освобождает в Сирии нефтяные объекты, а потом охраняет их за 25% с доходов от продажи плюс возмещение расходов на оборону.
И еще немного о нефти, точнее о “Роснефти”. Она пошла на мировую с медиахолдингом РБК, потому что РБК теперь принадлежит не Прохорову, а Березкину и вообще извинился. В то же время по иску “Роснефти” арестована часть акций МТС, принадлежащих АФК “Система”: видимо, глава “Системы” Владимир Евтушенков пока недостаточно извинился.
13 стран-членов Евросоюза выступили против строительства “Северного потока-2”, который строится из России в Германию в обход Украины. Они хотят назначить по этому делу специального переговорщика от ЕС.
Премьер Великобритании Тереза Мэй огласила планы консерваторов по поводу пост-брекзитного статуса 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Они должны будут получать специальный “статус поселенцев” (settled status). Как на эти планы отреагирует ЕС в ходе переговоров по брекзиту, мы тоже скоро узнаем, но лидер лейбористов Джереми Корбин их уже раскритиковал.
Дональд Трамп празднует победу, даже две. Во-первых, Верховный суд США временно, до вынесения вердикта, разрешил ему ограничить въезд для граждан шести преимущественно мусульманских стран – на этом фоне непроведение в этом году традиционного торжественного обеда в Белом Доме в честь завершения Рамадана смотрится уже даже логично. Во-вторых, Трамп попал в число 25-ти самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time – вместе с Ким Кардашьян, Рианной, Алексеем Навальным и Джоан Роулинг.
Россияне тоже выбрали самых влиятельных россиян: первое место занял Сталин, второе поделили Пушкин и Путин.
В Испании человеком дня стал, несомненно, Сальвадор Дали. Суд постановил эксгумировать его труп, потому некая гадалка по картам таро уже который год заявляет, что он ее отец, и хочет поучаствовать в распределении royalties.
В трех ссылках сегодня будут только ученые:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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