Охранник в красном и значимый объект критической инфраструктуры

Доброе утро!

На Валааме утро уже третий день наидобрейшее, потому что к ним приехал дорогой Владимир Путин. Причем не один.

Сеть взахлеб обсуждает личность дамы в красном, которая не пожелала выходить из машины, хотя Дмитрий Песков русским языком объяснил, что это не дама в красном, а сотрудник службы безопасности. В связи с визитом главы российского государства в святое место обсуждается также яхта, дважды подаренная Валааму, и высвобождение Путина из объятий патриарха Кирилла.

Путин, как мы видим, ездит, а вот второй человек в российском государстве, премьер Медведев, лишился поездок по регионам в связи с широким резонансом, который получил в обществе фильм ФБК “Он вам не Димон” – такие сведения удалось добыть “Ведомостям”. На фоне резкого падения рейтингов Дмитрий Медведев сидит тихо в Москве.

Авторам “НеДимона” тоже живется несладко:

Координатора штаба Алексея Навального в Барнауле задержали и оштрафовали – за пикет, отказ в согласовании которого суд признал незаконным.

в Барнауле задержали и оштрафовали – за пикет, отказ в согласовании которого суд признал незаконным. Из красноярского штаба Алексея Навального изъяли всю технику, потому что глава федерального штаба Навального Леонид Волков подозревается в нарушении авторских прав и создании “вредоносных программ”.

Какой именно вред нанесли эти программы, мы пока не знаем, но Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о "безопасности критической информационной инфраструктуры". Будет создан реестр "значимых объектов критической информационной инфраструктуры" и за нападение на них будут наказывать сроком до 10 лет.

Группа депутатов от ЕР внесла в Госдуму законопроект, обязывающий соцсети в течение суток удалять “противоправный контент” (под которым подразумеваются клевета, оскорбления, демонстрация запрещенной символики и еще куча вещей). Чем все это обернется, сказать пока нельзя, но уже сейчас известно, что текст законопроекта группа депутатов от ЕР передрала с закона, принятого Бундестагом в июне. Немецкий закон резко критикуют внутри страны и по всей Европе, он пока не вступил в силу.

Во втором чтении Госдума приняла закон о лишении российского гражданства за терроризм – вместе с текстом присяги при принятии российского гражданства и упрощенной процедурой отказа от гражданства Украины.

Сегодня вынесут приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Прокурор запросил пожизненный срок для Заура Дадаева и сроки от 17 до 23 лет для четырех других подсудимых.

Бывший начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в организации заказных убийств, вновь попросил о помиловании, чтобы “дать России возможность выполнить два решения Европейского суда по правам человека”, признавшего вынесенные ему приговоры несправедливыми.





С просьбой о помиловании, но уже к президенту Украины Петру Порошенко, обратилась мать Виктора Агеева – российского военнослужащего, задержанного украинской армией в Луганской области. Вчера стало известно о задержании в Луганской области еще одного россиянина. Является ли он действующим военнослужащим, пока не ясно.

Власти Германии ждут объяснений от Siemens касательно того, как газовые турбины, произведенные этой компанией, попали в находящийся под европейскими санкциями Крым. Siemens уже обвинил российскую компанию-партнера в незаконной переадресовке этих турбин от одного заказчика к другому, а Reuters сообщает, что в Феодосию прибыли еще две похожие на зименсовские турбины.

Власти США исключили “Лабораторию Касперского” из централизованной системы госзакупок из-за связей этой компании с ФСБ. Основатель компании Евгений Касперский, выпускник Высшей школы КГБ, предложил раскрыть исходный код и посетовал, что компания “оказалась втянутой в геополитическую борьбу”.

Два демократа, члена Палаты представителей, вынесли на обсуждение Конгресса США проект документа об отстранении от должности президента США Дональда Трампа. Основанием послужило предполагаемое вмешательство России в американские выборы, а триггером – обнародованная Дональдом Трампом-мл. переписка о компромате на Хиллари Клинтон, который Россия стремилась передать штабу Трампа. Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рей заверил комитет Сената США, что будет продолжать расследование российского следа в американских выборах, даже несмотря на то, что президент Трамп называет его “охотой на ведьм”.

Сам Трамп наконец объяснил американским телезрителям, в чем состоит его принципиальное разногласие с президентом России Путиным: он, Трамп, преследует американские национальные интересы, а Путин – российские. США есть США, а Россия есть Россия, и вместе им не сойтись. Эту глубокую мысль американский президент дополнил рассуждением о том, что Хиллари Клинтон была бы более выгодным для Путина президентом США. А почему – не сказал.

От Антарктиды откололся огромный айсберг (175 на 50 км), а мощи св. Николая Чудотворца двинулись из Москвы в Санкт-Петербург.

В трех ссылках сегодня – Александр Блок, Леха Штырь и Ролан Барт, который опять оказался прав:

“Если вы мыслите революцию как революцию против секулярного, либерального, рационального XIX века (а Блок мыслил ее именно так), она по определению оказывается нерациональной, безумной и мистической”. Хороший разговор с Аркадием Блюмбаумом о его работе по деэкзотизации Блока.

“Очевидно, что реальность в России объективно не оценивается”. Александр Хант, автор фильма-призера Карловарского кинофестиваля "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", рассказывает Дмитрию Волчеку, как нашел Конька-Горбунка в Тверской области.

Есть ли европейцу смысл посещать художественные музеи в Китае? Разве что ради того, чтобы констатировать, что никакого смысла из этого извлечь нельзя, пишет в бодром эссе Кирилл Кобрин.

Искренне ваши,

Семь-сорок