Президент Польши видит недостатки нового закона о судах

Представитель президента Польши заявил, что глава государства Анджей Дуда видит недостатки в спорном законодательстве, принятом Сенатом, который даст политикам значительное влияние на Верховный суд. Пресс-секретарь Анджея Дуды, Анджей Лапински, не сказал, будет ли президент отклонять законопроект или добиваться получения мнения Конституционного суда.

Лапински сказал, что Дуда видит несоответствие между двумя статьями относительно назначения главы суда. Сенат Польши одобрил законодательство 22 июля. Законопроект поддерживается популистской правящей партией "Закон и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским.

У Дуды теперь есть 21 день, чтобы подписать законопроект, который тогда превратится в закон. До сих пор он придерживался линии правящей партии. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом, и дает полномочия президенту регулировать деятельность судов.

21 июля десятки тысяч поляков вышли на улицы столицы Варшавы в знак протеста против законопроекта.

Лидеры ЕС подвергли законопроект критике и сказали, что его принятие приведет к ухудшению независимости судов в Польше и поставит под угрозу верховенство закона. Госдепартамент США выразил обеспокоенность решением принять закон о судебной реформе. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены стремлением польского правительства к принятию законодательства, которое ограничит, судебную систему и ослабит верховенство закона в Польше.