755 американских дипломатов улетят из России

Доброе утро!

В России с большой помпой отпраздновали День Военно-морского флота. Парад в Петербурге осенил своим присутствием Путин, весь город прочно стоял в пробках.

В интервью ВГТРК, которое тоже показали в воскресенье, Путин назвал точное число американских дипломатов и технических сотрудников дипмиссий, которые должны будут покинуть Россию в ответ на новые американские санкции: 755 человек. Белый дом в пятницу подтвердил, что закон будет подписан Дональдом Трампом, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что цель санкций – добиться от России шагов навстречу США.

В воскресенье же Путин подписал законы, ранее одобренные российским парламентом: запрет анонимайзеров, ужесточение наказания за склонение к самоубийству, отмену бесплатного багажа и еще несколько. Днем ранее он помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за смски, в которых они рассказывали о движении российской военной техники в сторону Грузии в 2008 году (осудили их при этом в 2015 и 2016 годах).

Павел Дуров назвал “фейковой новостью или неправильным переводом” сообщение о переносе серверов Telegram в Иран. Основные серверы мессенджера, сказал Дуров, "никогда не будут перемещаться в страны с интернет-цензурой".





В Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще девять получили ранения.

Грузия надеется, что Украина теперь выдаст ей Михаила Саакашвили (в Грузии его обвиняют в самых разных преступлениях – от избиения депутата парламента до растраты $4 млн). Сам Саакашвили назвал подделкой анкету на гражданство, на основании которой его лишили гражданства.

В Грузию, где начали военные учения НАТО, сегодня приезжает вице-президент США Майкл Пенс. В воскресенье он был в Эстонии, где беседовал с лидерами всех трех балтийских республик. Из Грузии Пенс поедет в Черногорию, присоединившуюся к НАТО в этом году.

Еврокомиссия начала штрафную процедуру против Польши в связи с законом о назначении судей министром юстиции. Ну то есть как начала: в Варшаву отправлено официальное письмо с претензиями, на которое Польша должна ответить в течение месяца. После чего, возможно, начнутся слушания в Европейском суде, которые могут привести к штрафу.

Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф, четырежды возглавлявший кабинет министров и отстраненный от должности Верховным судом, назначил своим преемником младшего брата Шахбаза.

В Стамбуле прошел марш за права женщин, в Венесуэле на фоне уличных беспорядков проходят выборы в “Конституционную ассамблею” (оппозиция их бойкотирует, один из кандидатов убит, а что там вообще творится, хорошо объясняется тут). На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда убили мэра города Озамис и его жену.

Но главный международный ньюсмейкер выходных – опять КНДР, запустившая новую межконтинентальную баллистическую ракету. США провели испытания противоракетного комплекса THAAD, который планируется разместить в Южной Корее, Дональд Трамп обвинил Китай в бездействии, американские медиа со ссылкой на дипломатов пишут о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН, но постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что проводить экстренные заседания Совбеза по действиям Северной Кореи больше не имеет смысла, поскольку они “не приносят результатов”, пора мол переходить к действиям. Причем предпринимать их должен Китай.

Три ссылки начнем с 80-летия указа Ежова “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, после которого в СССР начался “большой террор”:

“Стыдная” объяснялка от “Медузы” про лагеря и эффективность, прости господи, ГУЛАГа; мнения о десталинизации и ресталинизации российского общества – здесь Элла Панеях и Илья Венявкин, здесь – Екатерина Шульман; интервью с нью-йоркской журналисткой Энн Эпплбаум, которая написала книгу о ГУЛАГе и разговор с Никитой Петровым из “Мемориала” о смысле большого террора. Есть из чего выбрать.

Еще одна годовщина – шестидесятилетие лианозовской группы, и вот тут хороший путеводитель, и по живописи, и по поэзии.

Для тех, кого больше интересует здесь и сейчас, – репортаж из рабочих бараков в московских дворах о том, как Ахмед из Таджикистана под руководством Михаила из Тульской области благоустраивает Пречистенку, а Мурад из Самарканда кормит их пловом.

Искренне ваши,

Семь-сорок